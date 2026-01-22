Sin progreso en caso de la menor Brianna Genao

Creado: Actualizado:

El hermetismo con que las autoridades policiales y judiciales proceden con la desaparición de una niña a la que parecería que se la tragó la tierra en la sección Barrero de Puerto Plata, impide conocer a ciencia cierta si las hasta ahora improductivas indagaciones han sido lo suficientemente abarcadoras sobre el entorno familiar y social ni si se ha penetrado con minuciosidad a los antecedentes de las personas de la mayor cercanía al caso. En materia de abusos infantiles, las estadísticas arrojan que una muy elevada proporción de autores habitaba desde antes la proximidad y tenían ganada la confianza de padres y tutores. Esta vez, la alegada confesión de dos tíos, probablemente extraída con los golpes de la tradición policial, llevó casi de inmediato a descartarlos para permanecer bajo vigilancia en su domicilio; demostración de que se trató de un primer palo a ciegas, tan mal propinado que los investigadores no han sabido después a qué atenerse con ellos que en los interrogatorios alegaron padecer una amnesia temporal que los dejó sin idea de dónde habría sido que ocultaron el cuerpo, casi comprobándose que no.

Muy rápido fue después a partida hacia a Estados Unidos de los expertos del FBI que vinieron a rastrear el lugar con perros amaestrados, convencidos de que la niña ya habría sido sacada del país sin revelar los indicios que llevaron con certeza a esa conclusión. Sus sabuesos de agudo olfato husmearon el espacio contiguo a la vivienda cuando ya habían pasado por allí atropelladamente multitudes de curiosos con capacidad de borrar inconscientemente toda huella del pasado reciente por la imprevisión de los guardianes de la ley que desde un principio debieron acordonar de forma estricta la zona de interés para evitar alteraciones en el supuesto teatro del acontecimiento a poco tiempo de haber ocurrido.

Oscuro e indescifrable resulta por el momento en sus causas y consecuencias lo ocurrido a la niña Brianna, de paradero y destino desconocidos, que además ha sido de demasiado desafío para los persecutores locales del crimen. No se las ha visto en aplicación rigurosa y científica de las pesquisas.