Proteger el ambiente podría ir más en serio

La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, tuvo a bien ayer, y con el mejor de los modales, recordar ante un representativo auditorio los alcances de la responsabilidad penal contemplada en el nuevo Código Penal para las empresas que osen operar causando daños medioambientales de forma directa o indirecta.

Una advertencia temprana con fijación de plazo porque la legislación promulgada en este 2025 concede tiempo a generadores de lucro que actúan inmoderadamente sobre la naturaleza o en su perjuicio ingresen a un crucial proceso de adaptación para llevar sus operaciones a niveles sostenibles con los recursos del planeta ante la posibilidad de que después les lleguen consecuencias justicieras: "Dura lex, sed lex" (la ley es dura, pero es la ley).

Se está ante la realidad de que un importante número de procesos industriales de un primitivismo atroz descargan desde proximidades a ríos de la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional (y también hacia el Yaque que cruza por Santiago) masivos residuos líquidos y sólidos de alta toxicidad.

La extracción de materiales de construcción que permanece en la nocividad de no utilizar canteras secas para alejarla de bosques, lechos y orillas de cursos fluviales tiene montada una cuenta regresiva hacia la desaparición de más ríos. Cerca de 700 ya dejaron de existir. Un crimen de lesa humanidad contra la disponibilidad de agua. Todos los esfuerzos aplicados hasta ahora -bajo la inutilidad de normas de letras muertas- ni siquiera atenúan la depredación sobre reservas hídricas. La esperanza es que ahora, con el nuevo código, emerja el rigor de lo penal.

La ausencia de rellenos sanitarios puebla provincias de reservorios de gérmenes que diseminan enfermedades hacia las cercanías y derivan en infiltraciones de lixiviados hacia subsuelos que extendidamente reservan el líquido vital que es sacado a la superficie por pozos para el consumo humano.

En este país permanece inalterado el empleo de recipientes plásticos de un solo uso porque poderosos intereses corporativos se resisten tozudamente a reemplazarlos y eso sí que es calamitoso. El abandono gradual de esos envases tiene que comenzar.