El reto de lograr mayor confianza en la Justicia

Creado: Actualizado:

La celebración antier del Día del Poder Judicial, fecha anual en la que ese poder del Estado rinde cuentas a la sociedad, fue usada esta vez por el presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Magistratura, doctor Luis Henry Molina, para demostrar que el lacerante lastre por retrasos en concluir procesos -que equivalen a denegación de justicia- está siendo combatido con efectivas medidas de agilización. El reto es dejar atrás 40 años de imperfecciones estructurales causantes de retardos que al año 2019 (el que marcaba la mayor acumulación) los tribunales tenían en esa deplorable condición nueve de cada diez casos. Siete años después, bajo la gestión de Molina, el 90% de los procedimientos ya culmina en un año o en menor tiempo.

A partir nuevas leyes que habilitaron y regulan el uso de medios digitales, rigen los recursos de casación y organizan los actos del Estado Civil, a las autoridades judiciales superiores les fue posible simplificar trámites, reducir tiempos y fortalecer la protección de los derechos de ciudadanos que acuden a los tribunales como demandantes, querellantes o sometidos a juicio.

La informática ha sido una bendición para toda persona en condición sub judice o puesta a depender de cruciales decisiones en los tribunales para hacer valer sus legítimos intereses. Miles de ciudadanos están teniendo acceso digital desde sus domicilios para audiencias virtuales y para consultar los expedientes que les competen. Y es probable que los beneficios de estas innovaciones electrónicas sean ampliados en el futuro a través de una consolidación en el uso de las herramientas tecnológicas. Con todo, está admitido que aún persisten retos con departamentos del tren judicial congestionados, sobre todo en materia Inmobiliaria.

A la importancia de disponer de herramientas que permitan materialmente impartir justicia en los plazos razonables que dignifican la función de los jueces se agrega con igual trascendencia la convicción expresada en la solemne audiencia presidida antier por el magistrado Molina: "La Justicia debe ser íntegra y firme; que no se doblegue ni responda a presiones o intereses ajenos, vengan de donde vengan".