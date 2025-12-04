Señal de vínculos más productivos con EUA

Creado: Actualizado:

En el momento en que falta armonía y sobran tensiones en las relaciones de Estados Unidos con su área de influencia estremecida por letales y controversiales operativos de guerra en el Caribe contra lo que Washington denomina narcoterrorismo, su trato diplomático con República Dominicana retorna al alto nivel que procedía con la presencia en Santo Domingo de la embajadora Leah Francis Campos.

La ocasión de dictar antier una conferencia ante miembros de la Cámara Americana de Comercio fue aprovecha por la representante del primer socio comercial del país para afirmar con meridiana claridad que EUA está abierto a intensificar acercamientos con la gestión del presidente Luis Abinader a través de la firma de un acuerdo de reciprocidades que evidentemente ensancharía el acceso al mercado norteamericano de las exportaciones dominicanas afectadas por aranceles, lo que auguraría superar el déficit de la balanza comercial favorable excesivamente a Norteamérica, proveedora de bienes de mucha demanda local.

Por lo dicho por la señora Campos, Washington se sitúa además en una significativa comprensión (por primera vez) de que Haití, sumido en caos, representa una amenaza para la República Dominicana, lo que motiva a Estados Unidos a preocuparse por la seguridad de la frontera que la separa del vecino territorio. Una solidaridad inédita del Primer Mundo con este país al que antes presionaba injustamente.

En tono cordial, la enviada de Washington se ofreció a compartir experiencia y apoyo técnico para la protección de la infraestructura digital crítica y la ciberseguridad, sensibilizada por conocer que el país sufrió en los primeros meses de este año 233 millones de intentos de ciberataques, una oferta mayor de colaboración contra un tipo de delito que avanza arrollador por el mundo

Además la flamante embajadora anunció que EU restablecerá las colaboraciones que cesaron con la supresión de la USAID que anteriormente llegaban a US$85 millones anuales enfocadas principalmente en salud y seguridad social y en apoyar, sin intromisión en sus agendas, a entes de la sociedad civil altamente constructivos y alejados de controles políticos e ideológicos, respaldos que a partir de ahora llegarán a través del servicio exterior.