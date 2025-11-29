El tren sin destino de expedientes judiciales

Creado: Actualizado:

A causa de que en el lapso de cinco años un elevado número de casos penales se extinguió en los tribunales nacionales hasta marzo pasado, la Fundación Institucionalidad de Justicia, Finjus, y el Colegio de Abogados, CARD, dos entidades consideradas testigos de excepción sobre el ejercicio del derecho en el país, se pronunciaron con encendida preocupación.

Un estancamiento negador de justicia que no ha pasado desapercibido para otros calificados observadores de los actos jurídicos y que los órganos ya citados optaron por considerarlo "una evidencia de la ineficacia del sistema de justicia para cumplir con los plazos establecidos, afectando tanto a víctimas como a imputados".

En este mismo año, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, reconoció que la mora judicial es el mayor reto para la estructura de cortes y juzgados y aunque dijo sentirse optimista para superarla, no negó que se trata de un problema histórico que requiere esfuerzos sostenidos.

Más categóricamente, y en este mismo año, el expresidente de la alta corte, Jorge Subero Isa, sostuvo que la justicia dominicana arrastra deficiencias detectadas en el 1997 que, implícitamente, le daban derecho a calificarla de "mala, cara y lenta". Poco expedita y de calidad pobre. Coincidiendo con quienes ven al sistema atrapado en procedimientos obstruidos y en la muy notable vulnerabilidad a las tácticas dilatorias. Esas que para otros observadores están en la raíz de la sistemática falta de resolución de los procesos lo que implica vulneración a los principios fundamentales de justicia.

En ese contexto la organización Participación Ciudadana denunció en marcha intentos por extinguir casos de gran corrupción que cursan en tribunales que de triunfar "serían un golpe mortal a la confianza ciudadana" a pesar de que el Ministerio Público ha formulado expedientes con confesiones que describieron estructuras de corrupción con múltiples imputados que permitieron al Estado recuperar más de siete mil millones de pesos a través de negociaciones con involucrados que ante los tribunales admitieron los hechos y adicionalmente 16 de sus empresas aceptaron devolver quinientos millones de pesos. Lo que no llega nunca es la condena.