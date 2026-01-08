Urge actuar en contra del auge del ciberdelito

Creado: Actualizado:

El 2026 debe pasar a la historia como el año en que -como se ha anunciado- autoridades nacionales encabezadas por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, y la división policial correspondiente incrementarán con algún significativo éxito la persecución a transgresiones de alta tecnología convencidas de que en el país crecen los actos ilícitos por medios digitales.

Con embestidas de vilezas a través de recursos electrónicos se impacta a la sociedad con robos de identidad, extorsiones, hurtos masivos a cuentas bancarias, atentados a reputaciones, persecuciones sexuales a menores de edad e invasiones de virus a sistemas informáticos que anualmente causan daños millonarios y multimillonarios a entidades públicas y privadas.

En un reciente lapso de doce meses, los dueños de dominios y usuarios ordinarios de la Internet de República Dominicana fueron blanco de unos mil millones de ataques cibernéticos -incluyendo los muy sofisticados- en un contexto en el que las estafas a consumidores de contenido crecieron en un 32%. En el año 2024 se registró un incremento del ciento por ciento de los fraudes con tarjetas de crédito comparados con los del período anterior. Con posterioridad, los sistemas digitales de crédito recurrieron a costosas innovaciones tecnológicas que en efecto protegen mejor que antes tanto a los tarjetahabientes como a los emisores.

Una plaga de programas maliciosos llena de peligros el uso del ciberespacio espiando vidas de ciudadanos y sus familias y apoderándose de informaciones personales y empresariales que luego son utilizadas contra los patrimonios de los incursionados que fácilmente pueden ser llevados a la ruina. Los almacenamientos de datos corren peligros extremos aumentados por la alta dependencia de las tecnologías a las que se ha ido a parar.

En teoría, las leyes dominicanas números 53-07, 172-13 y 339-22 suponen protección a identidades y datos, servirían para viabilizar procesos judiciales contra timadores y garantizarían sancionar los atentados. Pero paralelamente la inventiva permite a la delincuencia cibernética perfeccionar con tecnologías avanzadas propias su forma de asestar golpes a los ámbitos ciudadanos y estatales en el gran mundo de la era digital. Sigue siendo difícil salvarse de esa criminalidad.