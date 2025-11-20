La urgencia de emplear a jóvenes marginados

Creado: Actualizado:

Son contradictorios los informes sobre la ociosidad juvenil por no trabajar ni estudiar (ni ni) situada según un informe del 2023 en el 17.6% del segmento poblacional correspondiente y según el Banco Mundial en un 25.8%; lo que de todos modos, en uno u otro sentido, da motivos de sobra para alarmarse porque más de la mitad de los puestos disponibles en el mercado laboral dominicano proviene del ámbito informal de la economía, lo que significa que debe ser alta también la proporción de los no adultos que están en la precariedad ocupacional que más se parece al desempleo por completo por bajos niveles salariales y desprotección legal.

Al comparecer ayer al almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, el profesor Rafael Santos, director del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), testimonió que la sucesiva apertura de extensiones de la entidad por dispersas localidades ha estado generando interés por matriculaciones para cursos que aceleran el ingreso a etapas productivas. Sed por ser útil y realizarse.

El crecimiento exponencial del Infotep, que en cinco años pasó de disponer de solo ocho centros a 62 con decenas más de servicios comunitarios, expresa el propósito institucional de dar una respuesta al abandono temprano de las escuelas y motorizar la empleabilidad y la reconversión laboral en el país.

Con todo, capacitar abarcadoramente al ascendente recurso humano que anualmente se aparta de la educación formal y de la aspiración a títulos de las profesionales tradicionales, reta al Infotep a extender adiestramientos para cumplir tareas en el ámbito turístico que en el curso de este mismo año contará con cinco mil habitaciones adicionales en viejos y nuevos polos turísticos; y las inversiones en hoteles de lujo, que son los que contratan más personal, está en pleno auge.

Contra el ideal de expandir prontamente la disponibilidad de trabajadores calificados obran dos déficits: el retiro por edad de los asalariados y la forma impresionante en que los subsidios estatales llevan dominicanos a querer vivir sin trabajar. Los mangos bajitos del populismo.