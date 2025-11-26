Urgencias por sangre poco atendidas en RD

Creado: Actualizado:

Una demanda peligrosamente insatisfecha y muy subordinada a su adquisición por dinero rodea al fluido que con regularidad puede salvar vidas en hospitales y clínicas. La donación de sangre -que debería ser la única fuente idónea e irremplazable del crucial elemento- no cumple fines tan sistemáticamente como suele requerirse. Un fracaso sistémico atribuible al Estado que ha debido sensibilizar a los ciudadanos con intensas campañas motivacionales para crear una cultura de solidaridad que derive en mayores aportes voluntarios al Hemocentro Nacional para que como ente de interés social resulte el intermediario primordial a que siempre se ha aspirado entre quienes necesitan sangre y las personas que califican para proveerla.

Hasta ahora ha ocurrido lo contrario: a falta de gestiones oficiales para conectar a muchos ciudadanos con las instituciones -incluyendo a la Cruz Roja- que preservan el suministro de la mezquindad mercantil ejercida por "bancos de sangre" de un lucro que los hematólogos consideran contrario al bien común.

El Estado debería abrazarse a una causa: lograr que las Administradoras de Riesgos de Salud satisfagan (bajo normativas oficiales) la demanda de sangre de sus afiliados siendo el Servicio Nacional de Salud, Senasa, la única ARS que llena esta función cubriendo costos asociados que son inevitables para garantizar la preservación en buen estado de este líquido de muy delicado manejo.

Normas internacionales, celosamente cumplidas en otros países, velan porque en sus viajes de un organismo humano a otro por vía de transfusiones la sangre no sea tratada como una mera mercancía para generar utilidades y poner en peligro la salud de quienes la reciben ya que podría ser transmisora de enfermedades desde el que la donó por puro interés monetario, al destinatario final.

El acceso a este tejido en estado líquido está llamado a permanecer en marcos éticos y legales que en todo momento garanticen su condición óptima; que sea estricto el análisis de laboratorio que garantice su sanidad y que los procesos de extracción, almacenamiento y conducción a pacientes estén a cargo de profesionales certificados.