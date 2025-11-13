La educación dual: clave para la empleabilidad de la generación Z

Publicado por Francis Castro Melo Creado: Actualizado:

En el contexto actual, donde las transformaciones tecnológicas y económicas redefinen profundamente el trabajo, la educación dual emerge como una respuesta concreta al desafío de preparar a la generación Z para insertarse con éxito en un mercado laboral global, altamente competitivo y cambiante. Este modelo integra la formación teórica en el aula con la práctica supervisada en empresas, permitiendo que los estudiantes aprendan haciendo (learning by doing) y construyan capacidades reales desde el primer día, expandiendo su curva de aprendizaje de forma más acelerada.

Su referencia más sólida es el modelo alemán, considerado internacionalmente el estándar de excelencia de la formación dual. En Alemania, más de 1.3 millones de jóvenes participan cada año en programas de formación dual, con una tasa de empleabilidad superior al 85 % inmediatamente después de completar su formación. Más de 430,000 empresas —desde MiPymes hasta industrias de alta tecnología— forman parte activa del sistema, compartiendo la responsabilidad educativa con el Estado y empresas. Esta estructura ha sido clave para mantener uno de los niveles de desempleo juvenil más bajos del mundo: menos del 6 % (según la OCDE). Estos resultados demuestran que cuando la academia se articula con el tejido productivo, el impacto es directo, medible y sostenido.

En países con economías emergentes como la República Dominicana, donde persiste la brecha entre oferta educativa y demanda laboral, la educación dual representa una oportunidad. Para la generación Z —práctica, digital, orientada a resultados y demandante de experiencias significativas e impactantes— este modelo no solo promete empleabilidad, sino libertad real de elección. Siguiendo a Amartya Sen (1998), la verdadera libertad se mide por la capacidad de elegir, y las competencias certificadas que ofrece la educación dual amplían significativamente estas posibilidades.

Más allá del impacto individual, la educación dual fortalece la productividad nacional. Las empresas participantes forman talento ajustado a sus necesidades, reducen costos de capacitación, aumentando, por consiguiente, su competitividad; mientras que las instituciones educativas actualizan sus programas y fortalecen su pertinencia social. En este sentido, el modelo dual se convierte en una herramienta estratégica para el desarrollo sostenible, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 4 y 8) sobre educación de calidad y trabajo decente.

El reto ahora es institucionalizarla plenamente: establecer marcos normativos sólidos, incentivos a las empresas y mecanismos de certificación que reconozcan la práctica como pilar formativo. La educación dual encarna una visión moderna de la enseñanza técnica: no forma solo trabajadores, sino ciudadanos libres, competentes y protagonistas del futuro productivo del país.

¿Estamos preparados como nación para asumir este cambio de paradigma educativo y productivo que la generación Z ya está demandando?