Entérate NY: Zoom en el PRM-NY

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Una activista perremeísta nos informó: El pasado fin de semana se realizó un Zoom en el que participaron los miembros de la comisión que organizará el consenso en NY para elegir la directiva. Hay 26 aspirantes a la presidencia y otros 29 a la secretaría general. La semana anterior, hubo 7 candidatos a la presidencia y 9 a la secretaría general.

Pero, hay un par de aspirantes a la presidencia que han inscrito militantes, primos, amigos y familiares, para que luego declinen a su favor y presentarse como “tarzán”. ¡Uff! Participaron el presidente de la seccional y cónsul en Antigua y Barbuda, Yulín Mateo; John Sánchez, secretario general; Neftalí Fuertes; Edwin Taveras; y Lucilo de los Santos, de Nueva Jersey, para servir como mediadores ante cualquier conflicto. Asimismo, Sarah Paulino, embajadora en Bolivia y miembro de la comisión ejecutiva; ¡Ah! Se invitó al cónsul Jesús -Chu- Vásquez. Dicha comisión estuvo presidida por Dionisio de los Santos, coordinador de la misma, y preside el ministro administrativo de la presidencia y presidente ad vitam del PRM, Andrés Bautista, para la circunscripción 1. La comisión se proponer contactar la dirigencia en cada seccional de la circunscripción 1.

Esta columna: Está dirigida principalmente al acontecer de la comunidad dominicana en el Estado de NY y áreas adyacentes, la de mayor presencia de inmigrantes (+ de un millón), y como bien proclama su slogan “Periodismo Informativo y Crítico al Servicio de la Comunidad”, dando a conocer informaciones que no se publican. Thank You. Mensaje = https://www.youtube.com/shorts/Bw74O9AOCH4 Gracias.

Asuntos tratados: 1-Debe hacerse un filtro y más estricto para ser candidato. 2-Yulín Mateo es partidario de que se celebre la convención. 3- El enviado de Andrés Bautista (Dionisio) reprochó que no se podrá hacer una convención exclusivamente para NY. 4-Varios “compañeros” sostienen que los candidatos deben presentar 10 propuestas realizables, acorde a los intereses del partido y la comunidad; luego la comisión evaluará si califican o no, porque ahora hay candidatos que no saben si están parados en la luna o en la tierra, diiicen. Otros compañeros aseguran que no habrá consenso, sino imposición de la directiva por parte de la comisión de RD. ¡Huuumm!

Control por ausencia: Nos escriben desde Nueva Jersey: Ni quito ni pongo. La prolongada ausencia del cónsul de Nueva Jersey ¿? Bertico Santana, ha dejado un vacío que se disputa con intensidad allí. Dicen que la licenciada Juana Parra, designada vicecónsul mediante el decreto 147-25 del presidente Luis Abinader, y, por otro lado, la abogada Sarah Lina Machado Balbuena, nombrada administrativamente, ambas decididas a marcar territorio. Y, como en toda situación donde el poder no está claramente definido, los roces no tardan en aparecer. Se habla incluso de discusiones acaloradas por la toma de decisiones que, en teoría, deberían tener un solo mando. ¿Quién firma? ¿Quién decide? ¿Quién manda? Preguntas simples… respuestas complicadas. Mientras tanto, el silencio oficial se mantiene. Nadie aclara, nadie desmiente, nadie ordena. Y, en ese vacío, la institucionalidad parece quedar en pausa. Porque, cuando dos compiten por el timón, el riesgo no es solo el conflicto interno, sino que la nave termine sin rumbo, o más bien, la comunidad perjudicada. ¡Bueeeno!

Control por ausencia

Viral: Se mantuvo viral la semana pasada en las conversaciones cotidianas entre dominicanos del Bronx y de Alto Manhattan, lugares de mayor concentración de quisqueyanos en el exterior, Hablaban, analizaban, opinaban sobre lo expresado por el cónsul de la RD en NY, Jesús (Chu) Vásquez, de que sus compatriotas ya no son los “dominicanyork” de décadas pasadas. Ahora son “figuras cimeras”, destacando, como si fueran logros de su gobierno, a jugadores de baloncesto, béisbol, empresarios, educadores, policías y oficiales electos o designados en funciones públicas. Ver = https://almomento.net/dice-dominicanos-juegan-un-rol-estelar-en-estado-de-nueva-york/. Como es poco lo que el consulado y el propio gobierno pueden exhibir a favor de la comunidad en el exterior, si es que vale el término, “ahora buscan embaucar a la comunidad con el éxito personal y familiar logrado por nuestros propios hijos y familias”. Un ciudadano en la calle Dyckman vociferó: “Lo dicho por el cónsul no es producto de su gobierno ni de los gobiernos anteriores. ¡Ay, ay, ay!”

Chú Vásquez

Ingresos consulares al CUT: Nos escriben. Ni quito ni pongo: Atinada la medida del Gobierno en pasar la totalidad de los ingresos de los consulados a la Cuenta Única del Tesoro (CUT). Se implementará una “escala salarial digna” para sus funcionarios. El nuevo sistema se hará gradualmente y su última etapa iniciará el 1 de enero de 2027. Pero… la comunidad debe ser rescatada y reinvertir parte de ese dinero en beneficiarla, diiicen. Además, Cancillería debería revisar la medida que dispuso en el 2023 “estandarizar las tasas consulares, eliminando la disparidad de precios en los servicios prestados en el extranjero”. https://mirex.gob.do/mirex-estandariza-tasas-consulares-eliminando-variedad-de-precios-por-un-mismo-servicio/ Diiicen que muchos cónsules no cumplen la misma con el precio de ciertos documentos. ¡Ay!

Lamentan el fallecimiento de Carlos McCoy: Integrantes de la comunidad dominicana en NY (profesionales, empresarios, comunitarios, periodistas y ciudadanos comunes, entre otros), junto al aspirante presidencial del PLD, Francisco Javier García, y la seccional del partido, lamentan el fallecimiento de Carlos McCoy, de 81 años, (por asuntos cardíacos) ocurrido el pasado fin de semana en esta ciudad. Residió por décadas en la urbe. Le sobreviven su esposa Dinorah y sus hijos Gilberto, Bárbara, Johnny (fallecido) y Charlie. Siempre se distinguió con su buen ejemplo ante sus conciudadanos (respeto, cortesía, amabilidad y servicio), excelente profesional de la electricidad y analista destacado en el ámbito nacional (RD) e internacional, cuyos análisis solía compartir en programas de radio, TV y redes sociales. Javier García precisó: “Asumió desde su juventud un fuerte compromiso social en favor de los intereses de la RD y la diáspora”. “Ese compromiso lo demostró a través del ejercicio de la actividad política y de sus artículos en diversos medios de comunicación, especialmente en el ámbito de la geopolítica y los derechos humanos”. La seccional expresó: “Su partida deja un vacío irreparable en las filas de nuestra organización, donde se destacó como un militante comprometido, leal y siempre dispuesto a servir a los mejores intereses del partido y de la comunidad. Su dedicación, vocación de servicio y calidad humana serán recordadas por todos quienes tuvimos el honor de conocerle y compartir su trayectoria. La familia avisará en que funeraria será expuesto. Entérate NY se une a las condolencias. ¡Paz a su alma!

Carlos McCoy

¿Se despedía McCoy? ¿Presentía su partida?: Al cumplir sus 80 años expresó una semblanza de su vida o más bien su epitafio. Ver = https://www.youtube.com/watch?v=yZn2TUFrp2I

Apoyan a Iván Lorenzo: Independientemente de su posición política, los dominicanos en NY apoyan la postura de Iván Lorenzo, vicepresidente del PLD y exsenador: “El Gobierno debe dar el primer paso en la reducción del gasto público antes de exigir mayores sacrificios a la población, en medio de los desafíos económicos derivados del contexto internacional.”

Los analistas del Alto Manhattan nos envían lo siguiente: “¿Cómo es posible que, en medio de la crisis, se devenguen sueldos como los siguientes?: Gobernador del Banco Central = RD$1,653,565; Vicegobernador = RD$1,542,565; Superintendente de Bancos = RD$1,145,184; Gerente = RD$840,875; Superintendente de Seguros = RD$800,000; Superintendente de Valores = RD$770,000; Superintendente de Electricidad = RD$751,201; Director General de Aduanas = RD$630,919; Vicepresidente de EdeEste = RD$600,000; y el Director General de la DGII = RD$598,772, entre otros. Todos cuentan con choferes, asistentes, dietas, gastos de representación, gasolina, entre otros beneficios, además, hay que reducir las pensiones exorbitantes”, diiicen.

Que no cunda el pánico: Los llamados sabiólogos dominicanos en el Alto Manhattan, en sus enjundiosos análisis, concluyeron: A los dominicanos, tanto del exterior, de RD y de otras latitudes del mundo, el panorama se presentará tétrico (algo muy triste, sombrío, lúgubre o siniestro). 1. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), advirtió sobre el conflicto en Medio Oriente: “El daño ya es demasiado grande”, “nos enfrentamos a una verdadera conmoción (…) que probablemente vaya más allá de lo que hoy podemos imaginar e incorpora riesgos inesperados”. “Su impacto será gradual y acumulativo, con efectos prolongados en el tiempo”. 2. Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, llamó a los gobiernos a “pensar en lo impensable y prepararse para ello”. 3. El déficit del Gobierno de RD cerró en RD$63,700 millones durante el primer trimestre de 2026. Se consumió el 84.3 % de lo gastado. Los gastos del Gobierno sumaron RD$387,915 millones, mientras que los ingresos totalizaron RD$324,192 millones. 4. El PRD afirma que el PRM ha llevado a RD a un triple nivel de endeudamiento, que supera tres veces el acumulado por todos los gobiernos desde la dictadura de Trujillo. Ha tomado más de 72 mil millones de dólares, una cifra que contrasta con los aproximadamente 28 mil millones acumulados entre 1930 y 2020, y más del 30 % se destina al pago de la deuda, comprometiendo el futuro de varias generaciones de dominicanos. ¡Uff! "Per saecula saeculorum" = por los siglos de los siglos, amén. 5- “Guardar pan para mayo” = Refrán que significa ahorrar o prepararse con anticipación para tiempos difíciles o de escasez.

Suicidio

Embajada EUA en RD: La Embajada de EUA en RD recuerda que las visas pueden ser revocadas, incluso después de haber sido emitidas. El Departamento de Estado revisa la información de los solicitantes y tiene facultades para cancelarla cuando se detectan situaciones que afectan la elegibilidad. Entre ellas: 1- Ser arrestado o condenado por un delito. 2- Permanecer en EE. UU. más tiempo del permitido. 3- Utilizar la visa para actividades distintas a las autorizadas. 4- Representar una amenaza para la seguridad pública o nacional.

Un valor dominicano en NY: Evelyn Herrera, nativa de Santiago de los Caballeros, es una activista social y escritora radicada en NYC; dedica gran parte de su tiempo a ambas actividades en la Gran Manzana y es una fajadora por seguir aportando al desarrollo de nuestra comunidad, poniendo en alto la bandera tricolor. Recientemente, fue reconocida por la Universidad de Hostos y, dentro de poco, presentará su libro reciente, “Por el color de mi piel”. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Evelin, usted es un valor dominicano en NY”.

Servicio comunitario: El fraude financiero afecta sus ahorros, crédito y estabilidad económica. El gobierno federal de USA ofrece orientación para recuperar su dinero y proteger su información personal. Reportar a tiempo ayuda a prevenir que otras personas también sean víctimas. Más información = https://reportefraude.ftc.gov/

Cultura General: Broadway es una calle y vía principal en el estado de NY. Inicia desde Battery Place en Bowling Green en el sur de Manhattan, con 20,9 km; cruza El Bronx por 3,2 km; a través del distrito, sobre el puente Broadway, y 2 mi (3,2 km) a través del Bronx, y luego 29,0 km. adicionales a través del condado de Westchester de Yonkers, Hastings-on-Hudson, Dobbs Ferry, Irvington, Tarrytown y Sleepy Hollow. La vía continúa, pero no como "Broadway".

Evelyn Herrera

Salud: La crisis de salud mental en NYC se está agravando. Según datos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. (HUD), la población sin hogar con enfermedades mentales graves en la urbe aumentó un 23 %. Desde el inicio del Covid-19, las llamadas a la línea directa de salud mental y a la línea directa de prevención del suicidio de la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales (NAMI) se han disparado. Línea 988 Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis.

Cita: Durante una conversación, el mayor error que cometemos es escuchar no para entender, sino para responder (Jhon F. Kennedy)

Dólar y Euro hasta este domingo 12: Compra del dólar = $59.82 y venta = $61.35; Compra euro = $67.84 y venta = $72.75

Combustibles: Del 11 al 17 de abril: Gasolina Premium = $314.10 (aumentó $9.00) Regular = $294.50 (aumentó $7.00). Gasoil Optimo = $266.10 (aumentó $9.00). Regular = $246.80 (aumentó $7.00).

El Gobierno informó que aplicó un subsidio de RD$1,793 millones para evitar alzas mayores en los combustibles.

Cilindros de 100 libras = $3,429.95. De 50 libras = $1,714.98. De 25 libras = $857.49. De 15 libras = $514.49. Gas licuado = $137.20 y Gas natural = $43.97.

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