Escuelas y 4 %. Son informaciones que diez años después del Estado dominicano invertir el 4 % del PIB en la educación preuniversitaria no deberíamos estar leyendo en los periódicos, pero si algo ha quedado demostrado en todos estos años es la incapacidad de nuestras autoridades educativas de darle buen uso a esos recursos, cerca de dos billones de pesos, y los resultados están ahí, a la vista de todo el que quiera verlos, para llenarnos de verguenza y frustración. Por eso es inevitable preguntarse cómo es posible que todavía haya escuelas en condiciones tan deplorables como el centro educativo Isaías Collado, en el distrito municipal de El Caimito, en Santiago. Según lo que explicaron dirigentes comunitarios el plantel funciona en un local prestado cuya devolución reclaman sus propietarios, lo que dejaría a cientos de niños sin un espacio donde recibir docencia, debido a que los trabajos de construcción del local definitivo de la escuela se encuentran paralizados desde hace meses sin que ninguna autoridad se digne a ofrecerles una explicación sobre los motivos de la paralización.

También se quejan del “grave problema” de la sobrepoblación, que supera por mucho la capacidad de la improvisada escuela, por lo que proponen que se instalen aulas móviles para descongestionarla. El presidente de la ADP en Sabana Iglesia, Ramón Emilio Núñez, se sumó al reclamo de los comunitarios a las autoridades educativas y municipales, a las que dio un plazo de quince días para que se comprometan a garantizar un espacio digno, seguro y adecuado para recibir el pan de la enseñanza o movilizará a la protesta a 17 comunidades. Y eso, viniendo del gremio magisterial, solo quiere decir paralización de la docencia y pérdida de horas de clases en perjuicio de los estudiantes. Ojalá que no se hagan las sordas las autoridades del Minerd, a las que ya se les acabaron los argumentos válidos para justificar que haya escuelas en tan mal estado como la del distrito municipal El Caimito, en Santiago.