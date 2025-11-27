Espacios sanos para romper con la violencia

Creado: Actualizado:

En la República Dominicana el 70% de los hombres que ejerce violencia contra las mujeres estuvo vinculado al trabajo infantil en tanto que el 62% fue educado con una disciplina de castigos corporales.

Esas cifras fueron ofrecidas el lunes por el sicólogo Luis Vergés al hablar sobre las características/cualidades más frecuentes de los agresores en el conversatorio “Hagamos de la no violencia un compromiso de todos”, patrocinado por este diario.

Durante su ponencia Vergés citó tres de los principales factores que se asocian a la frecuencia con que un hombre ejerce violencia: que desde etapa temprana haya estado expuesto a formas abusivas donde haya sido la víctima; que haya estado expuesto a un ambiente donde observa con frecuencia que otros ejercen violencia sin consecuencias pero con recompensas; y que haya/siga intercambiando violencia para adaptarse a su ambiente.

Vergés aseguró que muchos vivieron historias en las que la violencia contra las mujeres se normaliza, tienen ideas erradas sobre el rol de la mujer y una percepción alterada sobre las mujeres, su relación con ellas y la falta de empatía. El coctel es más amplio pero esas pinceladas nos permiten confirmar que la violencia se gesta en casa. Los niños deben crecer en espacios sanos, bien educados, para romper el círculo.