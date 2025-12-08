Espaldarazo a la transparencia estadística del Banco Central

Creado: Actualizado:

Para conocimiento del público, recientemente el Banco Central explicó la metodología que sigue y fuentes de datos para computar estadísticas del comercio exterior, inversión extranjera directa (IED) y otras variables macroeconómicas.

A continuación, resumo lo que nos dijo cumpliendo con la regla básica de transparencia estadística.

Primero, técnicos especializados de la entidad emisora, apegados estrictamente a estándares internacionales, computan las estadísticas del sector externo (exportaciones, ingresos por turismo y remesas), para este año se proyecta un total de US$46,000 millones incluyendo el flujo de IED que se estima en el monto histórico de US$4,800, suficiente para cubrir con holgura el proyectado déficit en cuenta corriente de 2.5 % del PIB en 2025.

Segundo, los técnicos del Banco Central, para computar las cifras de IED aplican el rigor metodológico del sexto Manual de balanza de pagos y posición de Inversión Internacional del FMI, que explica, entre otros aspectos, los aportes de capital en moneda extranjera son entradas de divisas al país desde el exterior y la reinversión de utilidades representa ingresos que se generaron en el país, aclarando que estos capitales, en lugar de salir como remesas de utilidades al exterior, permanecen como inversión adicional del mismo propietario extranjero.

Y tercero, el sexto manual del FMI sostiene, además, que, si las utilidades se repatriaran en lugar de reinvertirse, se registran como egreso en la cuenta del ingreso primario, y cuando son reinvertidas, lo que ocurre es un flujo entrante de IED, mejorando la posición externa de la economía, por lo que la reinversión de utilidades sí incide en la sostenibilidad de los flujos futuros, empleo, generación adicional de exportaciones y cadena de valor nacional. Es decir, tiene mucha relevancia e incidencia en la balanza de pagos y en la economía en general.

Todo lo anterior lo ignoró el vocero de la oposición, escribió un artículo contradiciendo lo que establece el sexto manual del FMI, diciendo que la reinversión de utilidades no forma parte del flujo de IED.

Desconociendo también, a pesar de las publicaciones que se hacen, que el FMI, en sus informes de sobre la economía dominicana en los últimos años, ha sostenido que el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos ha sido cubierto con holgura por el flujo total de IED, que como se lee en el manual del FMI, es la suma de dos componentes capitales nuevos que entran a la economía para desarrollar proyectos reproductivos y reinversión de utilidades destinada a aumentar la capacidad productiva de empresas extranjeras establecidas en el país.

El vocero de la oposición también desconoce, ahora lo sabe porque se lo explico, cuando una economía tiene un desfase anual entre su ahorro y su inversión internos, se refleja automáticamente en un déficit igual por cuenta corriente de su balanza de pagos, como ha sucedido en la economía dominicana.

También, le cuento al vocero de la oposición que escribió el artículo sin conocer el tema, el FMI sostiene y reitera que el déficit externo de la economía dominicana no es problema, siempre que lo cubra totalmente el flujo total de IED, como sucederá en 2025, se proyecta un déficit de 2.5% del PIB que será cubierto con los US$4,800 que, como dije, es la suma de capitales nuevos que entran a la economía para desarrollar proyectos reproductivos y reinversión de utilidades.

En suma, la economía disfruta de entradas netas positivas de capital privado, en otras palabras, de un importante flujo de IED que contribuye con la buena salud que exhibe.