Especulaciones.- Faride Raful, Ministra de Interior y Policía, acaba de hacerle un llamado a la ciudadanía a que espere las informaciones de las autoridades competentes y evite la desinformación, refiriéndose a la muerte de una niña haitiana de once años durante una excursión escolar en Santiago, del que se cumplen hoy 21 días con sus noches. “Es un caso muy doloroso para la familia y para nosotros. Es importante no especular y aguardar los datos oficiales para no generar mas angustia”. Alguien debería recordarle a la funcionaria lo que a estas alturas le toca saber de sobra: cuando falta información oportuna y veraz sobre un suceso, sin importar su naturaleza, lo único que podemos hacer los ciudadanos es llenar ese vacío con especulaciones, conjeturas y, mas que nada, con muchísimas preguntas que hasta ahora siguen en el aire a la espera de ser respondidas, ya que de manera inexplicable y sobre todo sospechosa el caso se ha rodeado de un gran hermetismo desde el principio.

¿Por qué todavía no se le ha informado a la familia de Stephora sobre las circunstancias que rodearon su muerte? ¿Por qué el Ministerio Público en Santiago, que parece necesitar que le envíen refuerzos, ha sido tan lento, casi negligente? ¿Se trató de un accidente y no de otra cosa, como sostienen los que consideran que el acoso del que era víctima pudo terminar en esta tragedia? ¿Quiénes son los dueños de ese colegio a los que se trata de proteger no obstante la irresponsabilidad que han mostrado? Agréguele a esas y muchas otras preguntas sin responder la denuncia del Defensor del Pueblo Pablo Ulloa, quien se quejó de las “serias dificultades” que encontró en Santiago para acceder a información clave, debido a las trabas que afirma le pusieron tanto personal del Colegio Da Vinci como en el Ministerio Público. ¿Cómo no especular, señora Ministra, sobre lo que realmente sucedió en ese paseo escolar si las señales que recibimos de las “autoridades competentes” indican que las cosas no ocurrieron como nos las han contado?