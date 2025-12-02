Estrategias sororales contra la retórica disciplinaria digital

Creado: Actualizado:

¡Ya está en línea el "Manual para romper el algoritmo: Antídotos de sororidad para desmantelar y repeler la violencia digital contra las mujeres, adolescentes y niñas"!, una publicación reveladora, un acto de resistencia emocional ante la crisis de la violencia de género en línea que afecta a las mujeres que desarrollan incidencia pública en la República Dominicana, mayormente las dedicadas al periodismo y a la política.

Este esfuerzo que une a más de 30 dominicanas aborda un problema de magnitud alarmante: 7 de cada 10 mujeres en el país enfrentan violencia digital, de lo cual se hace eco la periodista Marien Aristy Capitán. Surge de la experiencia de periodistas, comunicadoras y activistas, promoviendo estrategias de autocuidado digital y el desarrollo de habilidades para usar Internet de manera más segura.

La esencia del manual radica en desafiar la “retórica disciplinaria”, un concepto clave para entender la violencia digital actual, digamos que es la versión renovada del discurso del “deber ser femenino” que construyó Jean-Jacques Rousseau en “Emilio o De la educación”, en 1762.

Al pasar 263 años, en el primer cuarto del siglo XXI, los algoritmos transforman aquellas páginas en sistemas no neutrales, sino de control, utilizados para "profundizar el control social a través de una 'retórica disciplinaria” para las mujeres, que opera mediante amenazas en red, amplifica el odio y promueve el aislamiento. Esta retórica busca disuadir y disciplinar a las mujeres -especialmente a las que se atreven a denunciar, señalar los derechos necesarios para la igualdad, incluso, para las “osadas” que se capacitan y aportan- a través de amenazas y socavar sus autonomías.

Es decir, el entorno digital es inherentemente hostil, un paisaje que "impone autocensura y reduce la participación en la vida política, los medios de comunicación y las instituciones", como señala la periodista Altagracia Salazar, impulsora de este manual y de la campaña “Rompiendo el Algoritmo, en contra del silencio digital”, ya que la violencia de género digital es expansiva y compleja, caracterizada por actos de acoso, hostigamiento, amenazas e insultos.

Frente a esta coerción algorítmica y patriarcal, la respuesta del manual es la sororidad activa. Las autoras demuestran que la conexión humana y la acción colectiva son más poderosas que las estructuras tecnológicas diseñadas para aislar, silenciar y someter a las mujeres a los ciber-controles.

Para desmantelar la violencia, el manual identifica cuatro taxonomías de agresión, que van más allá de la violencia física, psicológica o sexual para abordar la mega dimensión del ciberespacio. Además, un hallazgo que se obtiene al indagar en 25 casos de periodistas dominicanas violentadas en el ciberespacio es la inacción institucional, la cual aumenta debido a la falta de un marco legal adecuado, la carencia de políticas públicas focalizadas y la insuficiencia de preparación de las autoridades para investigar delitos informáticos con perspectiva de género.

En definitiva, el "Manual para romper el algoritmo" es una hoja de ruta para la ciberresistencia de las mujeres que en este amplio espacio público no se doblegan ante las amenazas y campañas difamatorias . Reconoce que la lucha contra la violencia digital es una "tarea urgente" que requiere levantar la voz. Como expresa Millizen Uribe, la invitación es clara: "Te invitamos a romper el algoritmo. Porque juntas somos invencibles", asegurando que las redes sean, finalmente, espacios donde las mujeres puedan ejercer sus derechos humanos sin ser disuadidas por la opresión digital.

Invitamos a descargar el "Manual para romper el algoritmo: Antídotos de sororidad para desmantelar y repeler la violencia digital contra las mujeres, adolescentes y niñas", en la web de Ciudadaniafemina.com