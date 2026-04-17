F. Agro PRM llama a unidad

Creado: Actualizado:

El presidente del Frente Agropecuario del PRM llamó al sector agrícola y pecuario a respaldar las medidas adoptadas por el Gobierno del presidente Luis Abinader e implementar un programa extraordinario de producción masiva de los principales rubros de nuestro sistema de seguridad alimentaria, como respuesta a la creciente crisis global derivada del conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel con Irán. Sostiene que la coyuntura actual exige acciones inmediatas, coordinadas y estratégicas. Dice que esta temporada de primavera representa una oportunidad clave para poner en marcha un amplio plan nacional de preparación de tierras, incorporando la totalidad de las maquinarias agrícolas disponibles, tanto del Estado como del sector privado, a fin de garantizar un aumento significativo en la producción. Ramírez, quien fue viceministro de Producción de Agricultura, cree que ese esfuerzo debe estar acompañado de medidas concretas y efectivas, la disponibilidad oportuna de semillas certificadas y otros materiales de siembra de alta calidad e implementar un programa especial de financiamiento agrícola con condiciones favorables, enfocado en pequeños y medianos productores.

Feda y Universidad ISA

El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (Feda) y la Universidad ISA, de Santiago, anuncian que firmarán un acuerdo estratégico para beneficiar a estudiantes y comunidades productivas. Con ese propósito el rector de la Universidad ISA, Edwin Reyes Arias, recibió al director del Feda, Hecmilio Galván. Los planes de alianza de ambas entidades, incluyen el apoyo del primero al segundo en los proyectos apicultura, cunicultura y crianzas de ovino-caprinos, etc.