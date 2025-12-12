Creado: Actualizado:

Falta gente.- Desde que la opinión pública tuvo una idea mas o menos clara de las dimensiones de las “irregularidades” detectadas en Senasa, resultó evidente que se trataba de un entramado en el que, necesariamente, tenían que estar involucradas muchas personas para que pudiera funcionar como funcionó, desde el encargado de cobrar los sobornos a las empresas favorecidas con contratos hasta los médicos que se prestaron para indicar procedimientos innecesarios a sus pacientes. Es por eso que la frase “ahí falta mucha gente” se escuchó con frecuencia cuando el Ministerio Público presentó su acusación contra el doctor Santiago Hazim, su ex Director Ejecutivo, y otros nueve imputados de orquestar un fraude superior a los quince mil millones de pesos en perjuicio de la ARS del Estado. Y si lo pensamos bien no podía ser de otra manera tratándose de “la trama criminal mas grande que ha tenido el país en décadas”, comparable a la quiebra fraudulenta de Baninter, como lo describió la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien reveló ayer que el caso Senasa tendrá una segunda fase judicial que incluirá a clínicas privadas, médicos y otros involucrados.

Opinión Faltan palabras Claudio Acosta

Según las revelaciones de la funcionaria, durante las investigaciones realizadas por el Ministero Público se detectaron procedimientos médicos innecesarios, y citó como ejemplo el caso de una mujer a la que le ordenaron ¡cinco cateterismos! que no necesitaba con el único propósito de desviar fondos de Senasa hacia los bolsillos de quienes dirigían la “mafia”. Toca esperar entonces que se produzca el próximo movimiento del órgano persecutor, que según las declaraciones de la Procuradora General de la República trabaja para que cada peso sustraído a Senasa sea recuperado y devuelto a la salud del pueblo dominicano. “Todo el que tomó un peso del Senasa tendrá que responder”. En eso estamos de acuerdo, Magistrada, como también lo estamos en que en ese expediente falta todavía mucha gente que debe dar la cara.