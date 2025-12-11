Creado: Actualizado:

Faltan palabras.- Hay tantas cosas que decir sobre lo que ocurrió en Senasa, sobre todo después de habernos enterado de la forma en que operaba la “mafia” que desde el año 2020 se instaló en la ARS estatal, que uno no sabe por dónde empezar a indignarse, pues aunque aprendimos por amarga experiencia que en este país la corrupción ha sobrepasado muchos límites, y en algún momento llegamos a creer que en los gobiernos del PLD vimos todo lo que hacía falta ver en esa materia, sobrecoge tener que admitir que en realidad no sabíamos que podía llegar tan lejos, ni que los corruptos podrían caer tan bajo. Buscando las palabras apropiadas para escribir sobre lo que pasó y sus implicaciones para la sociedad dominicana, pero mas que nada para las víctimas directas, nuestra población mas pobre y vulnerable, de ese fraude descomunal, me tropecé con las palabras pronunciadas por Leidy Blanco, Coordinadora de Participación Ciudadana, en el acto en el que el movimiento cívico otorgó el Reconocimiento a la Integridad y la Lucha Contra la Corrupción 2025 a la periodista Edith Frebles. Enseguida me di cuenta de que no podría sintetizarlo mejor, así que ahí les va.

“Este año la desconfianza tocó las puertas de cada hogar dominicano al encontrarnos con un nuevo caso de corrupción. Hablo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), institución vital para garantizar cobertura a millones de ciudadanos. Cualquier manifestación de corrupción en salud no solo erosiona la confianza en el sistema, sino que se traduce en medicamentos que no llegan a tiempo, diagnósticos tardíos y vidas vulnerables que quedan expuestas.”

Opinión Lecciones Claudio Acosta

Es por eso que nunca conoceremos, en su humana dimensión, el verdadero impacto del desfalco de Senasa en sus víctimas, ni cuántas personas vieron agravarse sus estados de salud. O simplemente murieron en el mas absoluto anonimato y sin haberse enterado, ni ellos ni sus familias, de que la enfermedad que los mató no estaba en sus cuerpos y que se llama corrupción.