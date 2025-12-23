Ferias inmobiliarias en New York

Creado: Actualizado:

El colectivo de investigadores y consultores «Strategius» participó en el Dominican House Fest. Fue la segunda versión de esta efectiva feria inmobiliaria celebrada en el hotel Radio Manhattan.

El diseño del nuevo hotel por holandeses del MVRDV y la firma EUA Stonehill Taylor, es un campanazo de alerta. Una poesía de arquitectura incluyente que llevó a los diseñadores a emplearse para que el edificio destaque a Washington Heights y los dominicanos de New York. Un espacio emblemático para que la feria se concentre en desarrollo inmobiliario ordenado.

Un sitio ideal para el triángulo 3C: coordinar, construir y conectar. Coordinar para asegurar gobernabilidad. Construir para ordenar territorios. Conectar para movilizar población desde sus hábitats a diversos destinos.

El buen ordenamiento registra 10 indicadores de confortabilidad territorial. Servicios de agua potable, saneamiento, colección de aguas pluviales, alumbrado, conectividad vial, aceras, contenes, arborización, telefonía y plataformas digitales.

El festival se realizó en zona de alta densidad dominicana. Con dinámica movilizadora de más de 1,500 millones de dólares anuales. Para conocer el pueblo dominicano, sus grandes fortalezas sociales y oportunidades culturales, debe estudiarse a Washington Heights.

Con población de 202,678 habitantes. Dominicanos 62%, mexicanos 10.5% y puertorriqueños 7%. Muchos norteamericanos y visitantes internacionales llegan a disfrutar sus discotecas, áreas verdes, buenos restaurantes, bares, servicios y comercios.

Edward Saldaña, Agustín González, Ramón Paulino, Rosanna Matos, Eduardo Sánchez, Sobiesky Naut y quien suscribe, aportamos el enfoque centrado en promover oportunidades de inversión transparente. Reforzar el intercambio de promotores e inversionistas, con énfasis en el desarrollo urbano y turístico, vía la utilización de la inteligencia artificial y las realidades virtuales.

Destacamos diversas políticas y proyectos modernistas en República Dominicana que posicionan ciudades como Santiago, Santo Domingo, Punta Cana, Cap Cana, La Romana, Montecristi, Manzanillo, Baní y Pedernales como destinos de inversión en desarrollo.

Proyectamos territorios de planificación urbana activa, movilidad, seguridad ciudadana, servicios básicos y conectividad digital. Aquellos que están en mejores condiciones para recibir inversiones a largo plazo y generar calidad de vida en las familias de la comunidad dominicana en el exterior.

Los festivales inmobiliarios aprovechan el potencial de la diáspora dominicana. Para conectarla con proyectos transformadores que fortalecen el crecimiento urbano y turístico ordenado del país.

Finalmente, «Strategius» robusteció su compromiso para que una próxima feria ahora con más fuerza, integre urbanistas de la universidad de Columbia, arquitectos y médicos. También fundaciones como Rockefeller y Bloomberg New York. Nos incumbe ampliar cantidad y calidad de todos los sectores participantes, tanto en las conferencias, como en las ruedas de negocios.