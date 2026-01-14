Fracaso: El camino hacia el éxito

Publicado por Jorge Amado Méndez Creado: Actualizado:

Hace unos años, un buen amigo me regaló el libro de John C. Maxwell ¨El Lado Positivo del Fracaso¨. En ese momento, debo confesar que su lectura no tuvo un significado especial para mí. Sin embargo, recientemente lo he vuelto a leer y puedo decir que ha sido uno de los mejores regalos que he recibido. "El Lado Positivo del Fracaso" es un texto que te enseña a convertir los errores en oportunidades, guiándote a través del aprendizaje para manejar los obstáculos y convertirlos en logros.

Al releer el libro, me percaté de que el fracaso depende de nuestra percepción y de cómo lo vemos y gestionamos. Aunque es cierto que el fracaso puede depender de factores externos, la realidad es que la responsabilidad de superarlos es personal. Cada uno debe enfrentar sus errores y no asumir una actitud de victima. Como dice Edith Eger en su libro ¨La Bailarina de Auschwitz, cuando plantea la diferencia entre victimización y victimismo: la victimización viene del exterior, mientras que el victimismo procede del interior.

La obra de Maxwell es un verdadero manual práctico sobre la resiliencia, un faro que ilumina el camino para que los seres humanos podamos reinventarnos a cada paso. Transformando los tropiezos, para no verlos como barreras, sino como fuentes de inspiración y motivación para seguir adelante y superarnos.

En esencia, El Lado Positivo del Fracaso nos recuerda que la rendición no es una opción, ya que cada paso que damos, cada obstáculo que superamos, nos fortalece y nos equipa con la resiliencia necesaria para enfrentar las adversidades que se nos presenten. Cada desafío superado es una prueba de nuestra capacidad para salir adelante.

Para finalizar los invito a escuchar ¨Como la Cigarra¨, una conmovedora canción escrita María Elena Walsh y magistralmente interpretada por Mercedes Sosa. Esta canción es un hermoso himno a la resiliencia, recordándonos que, a pesar de los golpes, la vida sigue. Comparto aquí las emotivas primeras estrofas:

Tantas veces me mataron,

tantas veces me morí,

sin embargo, estoy aquí resucitando.

Gracias doy a la desgracia

y a la mano con puñal,

porque me mató tan mal y seguí cantando.

Hoy 14 de enero, fecha de mi nacimiento, en mi cumpleaños 47, comprendo más todo lo vivido a lo largo de mi vida. Especialmente las dos adversidades que más me impactaron. La primera perder a mi madre con tan solo 5 años de edad, esa me preparó para caminar en la vida; la segunda, más reciente en 2020, recibir un diagnóstico de autismo en mi hija menor, esa me preparó para saber vivir la vida.

No tengan miedo a fracasar. El fracaso puede ser una bendición, puede ser el trampolín hacia una cadena de éxitos. Bendiciones.