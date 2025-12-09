Fuga: Cerebros Perdidos

Creado: Actualizado:

Jóvenes brillantes de distintas universidades dominicanas huyen con maletas listas rumbo a Estados Unidos, España u otros países. La fuga de cerebros se acelera ante la falta de oportunidades locales. ¿Por qué talentos formados aquí prefieren irse, dejando huecos en nuestra economía y en las aulas donde otros jóvenes sueñan con un futuro mejor?

Entre 2000 y 2023, más del 12% de los profesionales dominicanos con educación superior emigraron. La República Dominicana lidera la región con un índice de fuga del 6.8%, superior al 5.8% regional. La causa es clara: salarios bajos y precariedad laboral. Un 32% de los jóvenes está subempleado, muchos manejando motoconchos o vendiendo servicios informales. Un programador gana RD$70,000 aquí, pero puede triplicar su ingreso trabajando remoto. Además, numerosos becarios del MESCyT o programas Fulbright y DAAD : Deutscher Akademischer Austauschdienst) Servicio Alemán de Intercambio Académico, no retornan al país.

El costo es elevado: RD$93 mil millones invertidos en educación terminan beneficiando a otras economías. Cada profesional emigrado representa alrededor de RD$10 millones perdidos en educación e impuestos no percibidos durante 30 años. La brecha entre formación y demanda laboral continúa expulsando talento joven que podría innovar aquí.

La meta “RD 2036” busca revertir esta tendencia al duplicar el PIB mediante empleos técnicos, becas del INFOTEP y alianzas universidad-empresa.

Propuesta concreta: otorgar una exención del 50% del Impuesto sobre la Renta durante el primer año a las empresas que contraten jóvenes sin experiencia o profesionales desempleados. Retener talento es asegurar el futuro nacional.