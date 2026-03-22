Ganaron ellas… pero el mensaje es para todos

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El reciente triunfo de Millizen Uribe y Helen Gil con Migrantes, reconocido en los Premios Soberano como Mejor Programa de Temporada, no es solo una victoria para ellas. Es una señal clara de que el contenido de calidad sí tiene espacio, sí conecta y sí puede triunfar.

Pero también deja en evidencia una contradicción incómoda.

Vivimos en una sociedad donde empresarios, políticos y hasta el propio Estado se quejan constantemente de la pérdida de valores, del deterioro social y del rumbo que llevamos. Sin embargo, a la hora de invertir, promocionar o respaldar contenido, muchas veces terminan apostando por lo contrario: propuestas vacías, superficiales y cargadas de antivalores.

Entonces, ¿de verdad queremos una mejor sociedad… o solo decir que la queremos?

Lo que hicieron Millizen y Helen fue, en muchos sentidos, contracorriente. Apostaron por la televisión en un momento donde incluso figuras de la misma industria han dejado de creer en ella. Apostaron por historias humanas, por profundidad, por narrativa. Apostaron por un contenido que no subestima al público. Y ganaron.

Pero ese logro no es casualidad ni milagro. Detrás de ese reconocimiento hay un equipo completo de profesionales de la comunicación que entendieron algo clave: contar buenas historias también es una forma de transformar.

Porque el contenido que consumimos moldea lo que pensamos, lo que normalizamos y, en muchos casos, lo que aspiramos a ser.

Apoyar este tipo de proyectos no es solo una decisión comercial, es una decisión social. Es entender que cada peso invertido en contenido de calidad es una apuesta directa a los valores, a la educación y a la construcción de una mejor sociedad dominicana.

El éxito de Migrantes demuestra que sí hay público, que sí hay talento y que sí hay historias que valen la pena.

La calidad no es el problema… es la decisión de no apoyarla.