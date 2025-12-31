Génesis de una posible teoría de la revolución

Creado: Actualizado:

Es difícil establecer el origen de una teoría de la revolución dominicana. Más que una es posible que existen varias, formuladas en la búsqueda de un camino, de un norte estratégico coherente con nuestra realidad social y geopolítica.

El pensamiento más claro es el formulado por el doctor Manuel Aurelio Tavárez Justo (Manolo), fundador y líder del "Movimiento Revolucionario 14 Junio", quien proclamo: "La revolución no es una palabra, la revolución es el resultado del trabajo consciente y constante de cada uno de nosotros", con lo cual estableció que el proceso revolucionario no se construye con retóricas ni proclamas, sino que requiere de una visión, una práctica y compromiso asumido conscientemente a partir de la más profunda comprensión de la realidad social y las coyunturas concretas; a partir de la ubicación geográfica de la nación dominicana, situada en el centro del mar Caribe, que fue y sigue siendo "una frontera imperial", un escenario de confrontación entre las grandes potencias.

Merece la pena conocer el informe rendido por el líder cartorcista en nombre del Comité Ejecutivo, en la Asamblea Ordinaria de MR-14 de Junio celebrada el 8/12/1962.

Manolo estableció la línea general al señalar que la revolución es un proceso que requiere del trabajo constante y consciente de quienes la procuran, sin reducirla a un episodio. Requiere de conciencia y de la plena comprensión de cada momento y de un completo entendimiento del marco social y de cada coyuntura política, sin olvidar nunca la ubicación de RD, como una nación pequeña, situada en las proximidades de los Estados Unidos, que nos considera su patio trasero siendo legítimamente una república soberana que forma parte de la comunidad de las naciones del mundo, con igualdad de derechos. Una teoría de la revolución tendría que tener como referencia esa realidad geopolítica. Somos un país semicolonial que no goza de una auténtica soberanía. Aún dependemos de nuestro vecino del norte.

A partir de esa comprensión deben examinarse las diferentes teorías que se han formulado sobre la revolución dominicana, entre ellas, las del foco guerrillero, la guerra popular prolongada desde el campo a la ciudad, la huelga general, el golpe de estado revolucionario, la conspiración cuartelaría, la insurrección urbana generalizada, el terrorismo, los golpes de manos y las acciones individuales, y no sé cuantas más surgidas a lo largo de más de 80 años de existencia de los movimientos revolucionarios en nuestro país. Se impone la reflexión y un serio esfuerzo intelectual para la formulación de una teoría para la revolución dominicana.