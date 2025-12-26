La gestión de Lucrecia Leyba

Creado: Actualizado:

El 12 de enero del 2024, fue aprobada por el Congreso Nacional la ley que eleva a Municipio al Distrito Municipal de La Victoria, la cual fue promulgada el 2 de junio de ese año y registrada en la Gaceta Oficial con el número 15-24.

Posteriormente, fue aprobada la Ley 40-24, que modifica el artículo 10 de la 15-24, disponiendo que entre en vigencia el primero de enero del 2026, y no en agosto del 2027, con la finalidad de que la Junta Central Electoral tenga el tiempo legal mínimo de dos años para organizar las elecciones municipales de esta demarcación.

Ese proyecto fue sometido por la entonces diputada nuestra Lucrecia Santana Leyba, una dinámica dama que trabaja día y noche por esta población, marcando la diferencia en la vida política y honrando con dignidad y sacrificio la gestión pública.

Fue un logro de gran magnitud para la histórica población, que esperaba desde hacía muchos años que se corrigiera una injusticia cometida en la ley 163-01, del 2 de octubre del 2001, que creó la Provincia Santo Domingo y sólo le dio categoría de Distrito Municipal a una comarca que jugó un papel estelar en la Restauración de la República, cuando los generales Marcos Evangelista Adón y Eusebio Manzueta levantaron a la población en armas para impedir que esa ruta fuera usada por los españoles para atacar el bastión criollo que se encontraba en el Cibao.

Lucrecia Santana Leyba

De acuerdo con el doctor Raúl González, historiador local ya fallecido, La Victoria fue fundada en el año 1864, por el general Marcos Adón, nacido en la sección de Mata Mamón, con el nombre de La Victoria del Ozama, y fue elevada a la categoría de común en 1867.

En 1944, por capricho del dictador Rafael Leónidas Tujillo Molina, La Victoria pasa a ser sección del Distrito Nacional. La degradación fue catastrófica para esta población, que fue olvidada, pues los recursos se quedaban en el centro de Santo Domingo.

Cuando la joven Lucrecia llegó a la diputación inició una campaña, junto a dirigentes comunitarios de gran valía, como el doctor Nilson Mieses, para darle grado municipal a esta comunidad, gran productora agrícola, avícola, porcina y ganadera, que guarda uno de los tesoros ecológicos más importantes del país: el Parque Nacional Humedales del Ozama.

Con una altísima popularidad, por los logros a favor de la comunidad, como son puentes, carreteras, arreglo de calles, instalación de los comedores económicos, sistemas de agua potable, y otros, la población votó ampliamente por nuestra diputada, pero fue víctima del famoso método D´Hondt, utilizado para repartir los escaños.

Por sus méritos, el presidente Luis Abinader designó a Lucrecia como gobernadora de la Provincia Santo Domingo, una demarcación de difícil composición geográfica, con un componente rural amplio y una parte urbana de gran peso en el país. Por su naturaleza, se hace difícil gobernar la Provincia Santo Domingo.

Sin embargo, Lucrecia aceptó el resto y se le ve trabajando en todas partes, cruzando ríos inundados, recorriendo caminos fangosos, barrios inextricables, para llevar soluciones a los más agobiantes problemas de la población.

El primero de enero, ya entra en vigencia la ley 15-24 y por eso quiero rendir tributo a esa dirigente comunitaria de gran valía, como lo es Lucrecia Santana Leyba.