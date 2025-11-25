Gobierno comienza la humanización penitenciaria

Creado: Actualizado:

Una nación como la dominicana, descrita en la Ley Fundamental en funciones de Estado social y democrático de derechos, no puede mantener un sistema penitenciario inhumano, brutalmente hacinado, incapaz de cumplir la misión que le compete a la Justicia en la presente modernidad: rehabilitar personalmente al privado de libertad para reinsertarlo en la sociedad.

Enmendar al descarriado, regenerar a quien o quienes incurren en delitos penales, es el objetivo estratégico que persigue el nuevo modelo carcelario impulsado por la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), dependencia de la Procuraduría General de la República (PGR), entidad que ha dado un gigantesco salto adelante con el histórico traslado de los primeros 300 internos desde la eufemística Penitenciaria Nacional de La Victoria, hacia el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, situada en el municipio San Antonio de Guerra.

A este primer grupo le seguirá otro de 300 hasta completar el traslado de 2,400 privados de libertad, que serán acogidos en dos cuadrantes, de cinco en construcción, responsabilidad del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived), según informó Roberto Santana Sánchez, abogado especialista en Derecho Penitenciario, director general del DGSPC.

El proceso de humanización carcelaria en curso contempla la transferencia de todos los reclusos y la desocupación del penal de La Victoria, un inmueble antiguo edificado hace 73 años para albergar a los políticos disidentes condenados durante el oprobioso régimen de Rafael Trujillo, junto a los que cometían delitos comunes. Guarda semejanza con una ergástula del siglo XVIII, pues era el lugar donde vivían hacinados los trabajadores esclavos o donde encerraban a los esclavos sujetos a condena. Originalmente, La Victoria tenía capacidad para 1,700 presos, pero llegó a albergar hasta 9,300 detenidos.

Santana estima que el CCR Las Parras empieza por devolver la dignidad humana a los internos, impregna de tranquilidad a sus familiares y reafirma la vida democrática y de respeto a los derechos humanos vigentes en la República Dominicana. Sin embargo, la historia de Las Parras ha sido objeto de maquinaciones políticas y de un juicio penal en desarrollo por presunta corrupción contra el ex procurador General, Jean Alain Rodríguez, otras personas y empresas. Rodríguez fue el iniciador del nuevo modelo penitenciario inaugurado en 2019.

El costo para terminar la cárcel es de, al menos, RD$2,016.2 millones, según estimaciones presupuestarias recientes. Se necesitaron fondos adicionales debido a problemas de construcción previos, como la falta de estudios de suelo y la necesidad de trabajos de drenaje, ya que se construyó sobre un pantano. Se calcula que la inversión superó los RD$8,300 millones, contando los RD$620 millones asignados por el Congreso para avanzar la obra este 2025. El plan de humanización penitenciaria ya empezó.