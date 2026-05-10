Gold Quest en San Juan: cuando el agua tiene que hablar más alto que el oro

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San Juan no es una coordenada minera. No es una carpeta técnica. No es una concesión archivada en un ministerio. San Juan es agua, agricultura, alimento, montaña, cuenca, memoria productiva y gente que ha aprendido a vivir de la tierra antes de que otros llegaran a calcular cuánto vale lo que hay debajo de ella.

Por eso, cuando hablamos de Gold Quest y del Proyecto Romero, no estamos hablando solamente de minería. Estamos hablando de gobernanza. De transparencia. De soberanía territorial. De quién decide. De quién gana. De quién arriesga. Y, sobre todo, de quién paga las consecuencias si algo sale mal.

Porque el oro puede salir del país.

El cobre puede venderse en mercados internacionales.

Las acciones pueden subir o bajar en bolsas extranjeras.

Pero si el agua se afecta, el daño se queda en San Juan.

Y ahí empieza la pregunta incómoda:

¿quién tiene derecho a poner en riesgo el agua de una provincia agrícola?

El caso Gold Quest no nació ayer. No apareció de repente con una noticia reciente ni con una protesta ciudadana. Tiene una historia larga: exploraciones, concesiones, estudios, empresas extranjeras, vehículos societarios, inversionistas locales, cámaras empresariales, discursos de “minería responsable”, notas de prensa, defensas públicas, trámites ante el Estado y una narrativa cuidadosamente construida durante años.

Primero se habla de exploración.

Luego de estudio.

Luego de seguridad jurídica.

Luego de inversión extranjera.

Luego de empleos.

Luego de desarrollo.

Y cuando la ciudadanía pregunta por el agua, muchas veces se le responde como si estuviera estorbando el progreso.

Pero defender el agua no es atraso.

Defender el agua es inteligencia territorial.

Nos han querido acostumbrar a creer que todo lo que trae inversión es desarrollo. Y no siempre. Hay inversiones que ordenan un territorio y otras que lo tensionan. Hay inversiones que fortalecen capacidades locales y otras que profundizan dependencia. Hay inversiones que crean futuro y otras que compran silencio con promesas.

San Juan merece desarrollo, sí. Pero no cualquier desarrollo. No uno impuesto desde escritorios. No uno vendido con presentaciones bonitas. No uno que llega con lenguaje técnico para que la comunidad no pueda preguntar. No uno donde los beneficios se prometen en millones y los riesgos se explican en letras pequeñas.

La minería tiene una característica que debemos mirar de frente: transforma territorios. Y cuando entra en una zona sensible por su agua, su producción agrícola y su valor eco sistémico, la discusión deja de ser solo económica. Se vuelve ética.

Y aquí aparece otra gran palabra: transparencia.

¿Quiénes están detrás del capital local vinculado al proyecto?

¿Quiénes son los beneficiarios finales de las empresas que invierten?

¿Qué relaciones se han tejido con autoridades, cámaras, consultores, embajadas y medios?

¿Qué contratos de comunicación, asesoría o representación existen?

¿Qué estudios independientes se han hecho sobre agua, suelos, biodiversidad y riesgos acumulativos?

¿Qué garantías financieras reales existen para reparar daños si ocurren?

¿Quién monitorea?

¿Quién fiscaliza?

¿Quién responde dentro de 10, 20 o 30 años?

La ciudadanía no puede quedarse con comunicados. Necesita datos. Necesita expedientes. Necesita mapas. Necesita estudios completos. Necesita lenguaje claro. Necesita participación vinculante. Necesita que la consulta no sea un trámite después de que otros ya decidieron.

Porque una vista pública sin información comprensible no es participación. Un estudio ambiental sin acceso ciudadano no es confianza.

Una promesa de minería responsable sin veeduría independiente no es garantía. Y una decisión tomada sin el territorio no es desarrollo: es imposición.

También debemos hablar del papel de los medios y las narrativas. No se trata de acusar sin pruebas. No se trata de decir que todo periodista que cubre una empresa está comprado. Pero sí se trata de reconocer que los proyectos extractivos no solo avanzan con permisos; también avanzan con lenguaje.

Cuando se repite muchas veces “minería responsable”, “bajo impacto”, “seguridad jurídica”, “empleos”, “estudio técnico”, “no se usa cianuro”, la opinión pública puede empezar a mirar el proyecto desde el beneficio prometido y no desde el riesgo territorial. Por eso es legítimo preguntar quién instala esas palabras, desde dónde habla, con qué información habla y qué voces quedan fuera.

La comunicación también puede ser extractiva cuando extrae la duda ciudadana y la reemplaza por confianza prefabricada.

San Juan no necesita miedo. Necesita verdad.

No necesita manipulación. Necesita ciencia.

No necesita división. Necesita diálogo honesto.

No necesita promesas. Necesita garantías.

Y el Estado dominicano tiene aquí una prueba mayor. Debe demostrar que no es un simple tramitador de expedientes, sino un guardián del interés público. Que puede separar promoción minera de regulación ambiental. Que puede escuchar a la comunidad antes que a los inversionistas. Que puede exigir beneficiarios finales, garantías, estudios independientes y responsabilidad de largo plazo. Que puede decir “no” cuando el riesgo supera el beneficio.

Porque gobernar no es facilitar todo lo que llega con capital. Gobernar es proteger lo que no tiene reemplazo.

El agua no cotiza en bolsa.

La seguridad alimentaria no puede depender de una promesa minera.

La confianza pública no se decreta.

La licencia social no se compra.

Y la vida de un territorio no puede negociarse como si fuera una partida contable.

Este caso debe servirnos para algo más grande: para repensar cómo República Dominicana decide sobre sus recursos naturales. No podemos seguir actuando como si cada proyecto fuera un caso aislado. Necesitamos ordenamiento territorial real, evaluación ambiental estratégica, participación ciudadana temprana, transparencia empresarial, trazabilidad de beneficiarios finales y monitoreo comunitario permanente.

Necesitamos una nueva regla democrática:

Ningún proyecto que pueda afectar agua, salud, agricultura o territorio debe avanzar sin que la ciudadanía entienda, participe y pueda decidir con información completa.

San Juan no está diciendo simplemente “no”.

San Juan está diciendo: “mírennos, escúchennos, respétennos”.

Está diciendo que el desarrollo no puede venir con la espalda volteada al territorio.

Está diciendo que el agua no se defiende después del daño, sino antes.

Y quizás ahí está la gran lección.

El oro puede prometer riqueza.

Pero el agua sostiene la vida.

Y cuando un país tiene que escoger entre una promesa debajo de la tierra y una fuente de vida que corre sobre ella, la respuesta ética debería ser clara:

Primero el agua, primero la gente, primero San Juan.