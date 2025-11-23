¡Gracias, Irene!

Creado: Actualizado:

Mientras caminábamos por la imponente Estación Central de Berlín —Hauptbahnhof—, buscando el andén por el que llegaría Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional ––ciudad primada de América–– para participar en una conferencia en el marco de la Semana Dominicana en Alemania, el embajador Francisco Caraballo, el exembajador Olivo Rodríguez Huertas y el autor de esta columna, divisamos –– por pura diosidencia––, a Irene Vallejo.

Dulce, cándida, con esa ingenua e inocente naturalidad que desprende, reaccionó al instante a mi grito: «¡Irene!». La dulzura que irradiaba su rostro era idéntica a la de sus palabras, aquellas que yo había devorado con insaciable deleite —casi al borde del éxtasis— en El infinito en un junco. No podía creer que tuviera frente a mí a la escritora cuyas frases inspiran, consuelan, alientan, oxigenan y devuelven la fe.

El doctor Olivo Rodríguez Huertas —otro preso cautivo de la tribu del junco— se acercó a hablarle del libro, de la admiración y la inspiración que ha despertado en la República Dominicana, y la invitó formalmente a visitar nuestro país para conocer su cultura y a los miles de lectores que, como nosotros, quedamos atrapados entre sus páginas. Irene, con su sonrisa angelical, asentía receptiva, abierta, dispuesta. Es imposible no rendirse ante esa historia de la historia de los libros. Si tuviera que definir la obra en una sola palabra, sería: fascinante.

Mi relación con El infinito en un junco es una historia de intimidad, supervivencia y resistencia frente al implacable invierno alemán. Sin proponérselo, Irene me prestó, página tras página, bufanda, guantes, sombrero, medias impermeables, botas y suéter para abrigar mi cuerpo y alma caribeña, en los días grisáceos y gélidos de las calles berlinesas. Las hazañas de Alejandro, los mitos antiguos, los excesos de Ptolomeo, los papiros, las bibliotecas incendiadas, Homero, Pericles, Kapuściński, Heródoto y otras historias, además de su delicioso afán etimológico, fueron el cielo azul que construía mi mundo interior mientras viajaba, palabra tras palabra, por sus parajes infinitos.

El libro ha sido compañero inseparable en todos los capítulos de mi vida; es imprescindible para quienes padecemos esa dulce adicción que produce el placer desmedido de la lectura. Consuela, como dice la propia Irene, saber que los libros han sobrevivido a la prueba del tiempo. Lo que nunca imaginé es que la historia de los libros pudiera ser tan mágica, tan hipnótica, que uno no quisiera llegar nunca al final para seguir habitando esa ciudad fantástica e infinita.

Años después, en el solemne auditorio del Banco Central, durante el evento «El poder de la palabra contra la palabra del poder», organizado por la Fundación Mar de Palabras, volvimos a deleitarnos con su presencia y con esa voz melódica que llenaba de encanto cada rincón.

Aún me da vueltas en la cabeza una de sus reflexiones: la etimología de la palabra «elector», que significa el que elige, y encierra la palabra «lector». Para elegir bien hay que ser un buen lector. Leer correctamente la sociedad, los valores, la economía, la cultura y la política. Me pregunto, sin evitar resbalar hacia el viejo debate sobre la democracia y sin querer darle del todo la razón ––aunque la tiene–– al Schumpeter que conocí en las aulas de la Facultad de Ciencias Políticas de la UCM en Somosaguas, en su teoría clásica de la democracia, si todos los que tenemos derecho al sufragio poseemos realmente la capacidad para elegir.

Gracias, Irene, por recordarnos que leer es también una forma de libertad.