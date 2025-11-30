La Guerra en Ucrania y el sistema mundo

Creado: Actualizado:

La invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 desencadenó el conflicto militar más significativo en Europa desde el fin de la Guerra Fría. Aunque el debate público se ha centrado en la soberanía territorial, la ampliación de la OTAN y los cálculos estratégicos de los líderes políticos, el conflicto también refleja dinámicas estructurales más profundas incrustadas en el sistema-mundo capitalista contemporáneo. La teoría de los sistemas-mundo de Immanuel Wallerstein —que concibe el orden global como una red jerárquica organizada entre Estados del núcleo, la semiperiferia y la periferia, vinculados por relaciones de intercambio desigual— ofrece un marco poderoso para comprender las raíces de la guerra, sus repercusiones globales y sus posibles implicaciones a largo plazo. Interpretar el conflicto a través de este lente teórico revela que la guerra no es simplemente el producto de ambiciones individuales o agravios regionales, sino parte de una lucha más amplia moldeada por presiones sistémicas, el declive hegemónico y cambios en las posiciones dentro de la jerarquía global.

Desde esta perspectiva, Rusia y Ucrania ocupan posiciones contrastantes pero interconectadas dentro del sistema-mundo. Ucrania ha operado durante mucho tiempo como una economía semiperiférica con notables vulnerabilidades periféricas: una estructura exportadora dependiente de materias primas —en particular metales y productos agrícolas—, instituciones estatales frágiles y una dependencia crónica tanto de los mercados occidentales como rusos. Su ubicación geográfica, en la intersección entre Europa y Eurasia, la convierte en una zona fronteriza disputada entre esferas económicas y políticas rivales. Rusia, por el contrario, encaja en el perfil de una potencia semiperiférica que aspira a recuperar un estatus de gran potencia. Aun cuando posee un vasto arsenal nuclear y considerables capacidades militares, su estructura económica se asemeja a la de una semiperiferia basada en recursos, cada vez más dependiente de las exportaciones de hidrocarburos hacia los núcleos europeo y asiático. El colapso de la Unión Soviética aceleró esta reubicación estructural, transformando a Rusia de un centro hegemónico rival en un Estado incrustado en un sistema-mundo aún dominado por la hegemonía estadounidense. Desde un punto de vista wallersteiniano, la invasión refleja el intento de Rusia de reaccionar ante un declive sistémico percibido —una apuesta por evitar un descenso relativo mediante la consolidación de su periferia inmediata y el bloqueo de la integración de Ucrania en el núcleo occidental.

La teoría de los sistemas-mundo también subraya la naturaleza cíclica de la hegemonía global. Estados Unidos, la potencia dominante desde 1945, atraviesa un declive gradual caracterizado por la financierización de su economía, la creciente polarización política interna y el desgaste estratégico causado por prolongadas intervenciones militares. Wallerstein predijo que las primeras décadas del siglo XXI serían un período de caos sistémico, marcado por la fragmentación del núcleo y la incapacidad de cualquier Estado para imponer un orden global estable. La guerra en Ucrania refleja este momento de transición. Si bien Estados Unidos ha encabezado la respuesta militar y diplomática occidental —coordinando sanciones, suministrando armas y manteniendo la cohesión de la alianza—, ya no goza de la obediencia universal que caracterizó fases hegemónicas anteriores. Diversos Estados semiperiféricos, entre ellos India, Brasil, Sudáfrica, Turquía y Arabia Saudita, se han negado a alinearse plenamente con el régimen de sanciones occidentales. China, posicionándose como un posible hegemón en un futuro sistema-mundo, ha equilibrado una neutralidad nominal con una cooperación estratégica y económica más profunda con Rusia. En este sentido, la guerra en Ucrania pone de relieve la fragmentación del núcleo y acentúa las tendencias multipolares que emergen dentro del sistema global, debilitando la capacidad del hegemón para moldear resultados.

La estrategia de Rusia ilustra las complejidades del comportamiento semiperiférico dentro del marco de Wallerstein. Los Estados semiperiféricos ocupan una posición inherentemente inestable: son explotados por los Estados del núcleo y, a la vez, ejercen influencia sobre regiones periféricas. También suelen intentar alterar su posición sistémica durante momentos de disrupción global. Rusia, carente de la base industrial y tecnológica diversificada propia de las potencias del núcleo, ha recurrido a su ventaja comparativa —el poder militar duro— para compensar sus debilidades económicas estructurales. La invasión puede interpretarse como un intento de mantener el control de una zona de amortiguación clave, reafirmar la dominación regional mediante el uso de la fuerza y aprovechar un momento de aparente debilidad occidental. Sin embargo, la firme respuesta occidental demuestra los límites de la movilidad semiperiférica. Las sanciones económicas, el aislamiento diplomático y el apoyo militar a Ucrania muestran cómo el núcleo resiste los desafíos estructurales y limita los intentos de ascenso sistémico a través de la coerción.

Ucrania, por su parte, encarna la vulnerabilidad de los Estados semiperiféricos atrapados entre núcleos rivales. Desde 1991, ha oscilado entre un modelo político-económico oligárquico basado en exportaciones de materias primas y un proyecto reformista, aunque frágil, de integración con Europa Occidental. La guerra ha profundizado su periferización: ha destruido capacidad industrial, incrementado la dependencia de la ayuda militar y financiera occidental y provocado un declive demográfico por el desplazamiento masivo de población. Sin embargo, la resistencia ucraniana refleja también un esfuerzo por escapar de la marginalidad sistémica. Sus intentos de acelerar la adhesión a la Unión Europea, reestructurar su ejército según estándares occidentales y consolidar su vínculo con instituciones occidentales forman parte de un proyecto de reposicionamiento ascendente dentro del sistema-mundo. En este sentido, Ucrania lucha no solo por su soberanía territorial, sino por la posibilidad de reclasificarse dentro de la jerarquía global.

Las repercusiones sistémicas de la guerra se extienden mucho más allá de Europa del Este. La teoría de los sistemas-mundo señala que los conflictos regionales repercuten en toda la estructura global, reconfigurando cadenas de suministro, alianzas geopolíticas y flujos de capital. La guerra ha acelerado la desvinculación energética entre Europa y Rusia, fortaleciendo a nuevos proveedores semiperiféricos y debilitando el poder de chantaje energético ruso. Las interrupciones en las exportaciones de trigo y fertilizantes han afectado de forma desproporcionada a regiones periféricas de África y Medio Oriente, exacerbando la inseguridad alimentaria y reforzando patrones de dependencia. Entretanto, la negativa de muchos países del Sur Global a apoyar las sanciones occidentales revela la emergencia de una semiperiferia más asertiva, que busca autonomía frente a las presiones del núcleo. La creciente fragmentación financiera —visible en los esfuerzos de desdolarización y en la búsqueda de sistemas de pago alternativos— muestra cómo las tensiones sistémicas generadas por el conflicto contribuyen a desafíos más amplios al orden hegemónico vigente.

Vista desde la teoría de Wallerstein, la guerra en Ucrania no es un acontecimiento geopolítico aislado, sino una manifestación de las contradicciones estructurales de un sistema-mundo capitalista en transición. La agresión rusa refleja las ansiedades de un Estado semiperiférico que enfrenta la posibilidad de un declive relativo. Las dificultades de Ucrania revelan la precariedad de los Estados que ocupan posiciones intermedias en la jerarquía global. La respuesta occidental expresa los esfuerzos de un núcleo fragmentado por preservar un orden cuya autoridad se encuentra cada vez más cuestionada. Y la ambivalencia de actores semiperiféricos influyentes subraya el debilitamiento de la hegemonía estadounidense y el avance hacia un sistema más complejo y multipolar. El conflicto podrá terminar militar o diplomáticamente, pero las fuerzas sistémicas que ha intensificado —la reconfiguración energética, la fragmentación geopolítica y la disputa por el futuro de la gobernanza global— moldearán el sistema-mundo durante décadas. En este sentido, la guerra en Ucrania es simultáneamente una tragedia regional y un síntoma de un orden global sometido a una transformación profunda e inestabilizadora.