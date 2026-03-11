Hablar primero, pensar después: el error estratégico en política

Creado: Actualizado:

En política no existen ingenuidades: existen errores. Y uno de los más graves es anunciar la estrategia antes de ejecutarla. En la lucha por el poder, donde convergen intereses, ideologías y ambiciones, la discreción no es cobardía: es inteligencia.

La política es estrategia. Cada actor diseña movimientos, calcula tiempos y estudia debilidades del adversario. Cuando un líder comunica anticipadamente sus planes de ataque o sus futuras decisiones, ofrece a sus oponentes la oportunidad de prepararse, neutralizarlo o adelantarse. En términos simples: pierde el factor sorpresa. Y sin sorpresa, no hay ventaja.

Experiencia dominicana: El expresidente Joaquín Balaguer, llegó aconsejar en una visita al: expresidente Hipólito Mejía, hombre franco y directo ante cámaras y micrófonos, “En política, las cosas no se dicen, se hacen.

Por su parte, el profesor Leonel Fernández, en conversación con el líder cubano Fidel Castro, preguntó cómo había logrado mantenerse tanto tiempo en el poder. La respuesta fue breve y reveladora: “Aléjate de la prensa.” Los políticos sin experiencias, fracasan ante la prensa. Más allá de la literalidad, el mensaje encerraba una advertencia estratégica: la sobre exposición desgasta, expone debilidades y obliga a improvisar respuestas ante preguntas que no siempre se tienen preparadas. El periodista, hace preguntas incómodas cuando es necesario.

Prensa, poder e improvisación: El periodismo responsable tiene el deber de cuestionar, investigar y escudriñar. Esa es su función democrática. Pero muchos líderes son alérgicos a preguntas incisivas porque carecen de respuestas estructuradas o porque aún no han definido con claridad sus propias decisiones. Cuando un gobernante improvisa ante una pregunta capciosa, revela dudas, contradicciones o vacíos estratégicos. Y en política, la improvisación reiterada se paga cara. Las figuras públicas son fuentes de información en un momento específico.

Donald Trump

El caso de Donald Trump: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha demostrado una marcada inclinación hacia la comunicación directa, ya sea frente a cámaras o a través de su plataforma Truth Social. Esa vía le permite anunciar decisiones sin el filtro inmediato del cuestionamiento periodístico.

Sin embargo, comunicar primero y ejecutar después. puede convertirse en una debilidad estratégica. En materia comercial, por ejemplo, cuando se anuncian con antelación medidas arancelarias inspiradas en una visión renovada de la Doctrina Monroe, reinterpretada bajo una política de presión económica —el “garrote arancelario”—, los países afectados reaccionan antes de que la medida entre en vigor.

Los mercados se ajustan, los socios comerciales rediseñan rutas, los adversarios articulan alianzas. En términos populares —como bien dice el argot gallero— “le matan el gallo en la funda.”

La política no es espectáculo: La exposición constante genera titulares, pero no necesariamente fortalece el poder. El espectáculo produce ruido; la estrategia produce resultados.

Un viejo dicho mexicano lo resume con crudeza: “El niño enseña lo que está haciendo; el viejo dice lo que hizo; el tonto lo que va a hacer.” En política, anunciar lo que se hará es advertir al adversario. Ejecutar sin previo aviso es gobernar con ventaja.

Conclusión: La historia política —nacional e internacional— confirma una regla básica: la palabra prematura debilita la acción futura. -Quien habla antes de pensar entrega información.- Quien ejecuta antes de hablar consolida poder. Porque en política, como en la guerra y en el ajedrez, el silencio estratégico vale más que mil declaraciones. Y al final, los hechos —no los anuncios— son los que construyen o destruyen el liderazgo.