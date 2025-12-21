Creado: Actualizado:

Recuerdo que, en una entrevista, en el programa el Rumbo de la Mañana, le pregunté al Dr. Pelegrín Castillo su opinión sobre uno de los casos de presunta corrupción que el Ministerio Público, contrario a una sentencia del Tribunal Constitucional, había bautizado con un nombre del ecosistema marino y que en ese momento ocupaba parte de los titulares de prensa. Su respuesta fue contundente: “Aquí no hay casos de corrupción. Hay sistemas, estructuras y cultura de corrupción”.

Esa afirmación cobra mayor vigencia con el paso de los días, a medida que emergen nuevos “hallazgos” en el caso Senasa y salen a luz en los corrillos de los espacios de socialización moderna y tradicional las estructuras que operaban de manera coordinada para estafar al Estado: clínicas, laboratorios, médicos, farmacias y otros actores del sector salud. Como bien ha señalado la propia magistrada Yeni Berenice Reynoso, “estos procedimientos fraudulentos no se hicieron solos”.

Otro elemento que vergonzosamente ha salido a relucir son las declaraciones de la periodista Edith Febles, quien ha revelado que la fundación “SANAS”, del senador de la Fuerza del Pueblo, Félix Bautista, recibía más recursos que el Hospital público de San Juan de la Maguana. ¡Insólito! ¿Qué hará esa organización política al conocerse públicamente que uno de sus miembros se benefició del uso político y clientelar de los fondos de Senasa?

Mientras se profundiza en este caso, más bota pus y se revelan estructuras criminales mafiosas. Sin embargo, es preciso recordar que así como están fluyendo las informaciones, las protestas, la presión ciudadana y las denuncias periodísticas; hubo una rueda de prensa encabezada por el director de comunicaciones y estrategia gubernamental (DIECOM), Félix Reyna, en la que la sociedad fue testigo de que el Superintendente de Salud y Riesgos Laborales (SISARIL), Miguel Ceara Hatton, y el Director Ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), se reunieron –por instrucciones del presidente Luis Abinader– con la Procuraduría General de la República para entregar un informe que contenía graves hallazgos de irregularidades detectadas en la gestión de Santiago Hazim.

Hasta ese momento nadie tenía en realidad idea de la complejidad del entramado criminal de corrupción porque cuando se generó el debate sobre el déficit financiero de esa institución a raíz de la denuncia de la Fuerza del Pueblo, el tema giraba en torno a la ampliación del Seguro Familiar de Salud que no se veía con gravedad porque solo en el 2024 integró casi seis millones de afiliados en el régimen subsidiado, recibió 17 mil millones de pesos y gastó 19 mil millones como planteó Matías Bosch. El país podía asumir el costo económico de dotar a la población más pobre del seguro de salud. De hecho, la misma SISARIL había presentado un informe en el año 2012 sobre la presunta quiebra financiera de Senasa.

Aunque no comparto el trato privilegiado que reciben algunos empresarios, cabecillas de casos de corrupción, el Ministerio Público está actuando con autonomía e independencia, dirigiendo las investigaciones hacia funcionarios del actual gobierno. Esto reafirma el compromiso del presidente Abinader con el motivo fundamental que lo llevó al poder: la lucha contra la corrupción, la impunidad y el fortalecimiento de una justicia independiente. A pesar de que su partido se ve empañado por ese atroz caso de corrupción, el mandatario envía una señal contundente: en su gobierno, sin importar los vínculos afectivos, políticos o económicos –lejanos o cercanos–, no hay vacas sagradas. Sé que la memoria colectiva es corta, pero en otras épocas de nuestra historia era impensable que un mandatario actuara de esa manera.

El que metió la pata, la mano y la cabeza entera, no solo debe ser expulsado deshonrosamente de una organización política, también debe rendir cuentas en la justicia e impedido de volver a desempeñar funciones públicas en el futuro.