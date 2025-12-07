No hay imposibles para Dios

Creado: Actualizado:

Hemos permitido que la paz se nos escape de las manos y que la confianza en nuestro Dios se debilite mientras la ansiedad, la confusión, el temor y la desesperanza invaden nuestro corazón. Sin darnos cuenta hablamos cosas negativas y terminamos cayendo en un estado de profundo desánimo.

Hemos apartado la mirada de nuestro Señor, que es soberano. En cambio, fijamos nuestros ojos en lo que estamos enfrentando. ¿Por qué inquietarnos? ¿Por qué dejar que las circunstancias tomen dominio sobre nosotros? Nuestro Dios es omnipotente, conoce cada detalle, y su presencia nos cubre.

Levántate porque Dios es el Todopoderoso: no hay nada imposible para él. Lo que hoy ves oscuro mañana brillará con su luz para darte una vida plena.