Hay temas laboriosos, difíciles

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Aunque la libertad de pensamiento y de expresión están tan adentro de nuestra mentalidad, la verdad es que no estamos suficientemente entrenados para ejercerlos. Como ya me advertía Mister Henry, el vecino de mi tía Lola, en 1960 en New York: “Los dominicanos hablan de cualquier tema sin saber nada del mismo”.

Probablemente, la caída de Trujillo aceleró esa tendencia a disfrutar esa creatividad y libertad, sin riesgos, ¡Completamente gratis! Hay quien se ha hecho de cierta notoriedad haciendo entrevistas a conciudadanos acerca de cualquier tema, cuyas respuestas son increíbles. Preguntó a “su gente” si conocían el “árbol genealógico”, a lo que respondían dando detalles de este. Recuerdo que uno respondió que hasta había comido de sus frutos. Por ello no ha de extrañar lo prospera que es la industria de la difusión y la abundancia de programas, lo ingeniosos que son y cobran mucho dinero de tanta gente que los escuchan. Cervantes ni Alix, ni nuestros abuelos decimeros soñaron jamás con tiempos tan gloriosos. Como escribidor suelo tener gran cuidado con significados y usos de las palabras. Como encuestador, definir y operacionalizar conceptos es materia delicada y compleja.

Especialmente si el estudio es internacional y es necesario adaptarlo a nuestro lenguaje nacional. En los últimos 50 años, cada nueva encuesta, junto con nuestro equipo, pasamos horas discutiendo cuestionarios, el significado y el posible entendimiento de cada pregunta. Pero no estoy muy seguro de todos los investigadores y encuestadores estén entrenados y dispuestos para realizar estas rutinas. En una ocasión llame la atención a un cliente extranjero acerca de que su cuestionario tenía preguntas demasiado largas, porque los dominicanos no estaban siempre en condiciones de seguirle el sentido; a lo que el experto extranjero me contestó que en su empresa no acostumbraban a discutir el cuestionario con su proveedor (nosotros), y nos pidió aplicar las preguntas como él las había diseñado. También hemos tenido que enfrentar empresas auspiciadas por agencias extranjeras tratando de aplicar cuestionarios defectuosos y luego exigiendo reportes con números correctos. Y ocasionalmente hemos sido visitados por personas que al salir de nuestra oficina le hemos dado las gracias porque, tras nosotros rechazar sus ofertas, en lo adelante, estarán obligados a hablar correctamente de nosotros. De manera, que parece que no solo los dominicanos creemos saberlo todo. Este tipo de conducta, peligrosamente, muchos espacios en YouTube y afines. Y apenas cómo asuntos delicados y de enorme repercusión nacional se tratan con tanta ligereza y mala fe. Aunque se trate de robos o desfalcos al Estado, no deben politizarse. O como el del Jet Set, que tiene un enorme componente fortuito, y que nos afectó a todos, que termina siendo enfocado como un acto terrorista. El lenguaje político en los medios es tanto o más penoso cuando es el Estado el que patrocina programa de auto defensa, ya suelen sonar pedantes, amanerados. La manipulación de la opinión pública llegó a tanto festinamiento que terminó llevándose de encuentro a la ONU y la USAID. Hoy día hay muchos millones que seriamente lo lamentan.