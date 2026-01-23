Hizo bien el MEM con no autorizarla en la Cordillera Septentrional

Creado: Actualizado:

Hizo muy bien el Ministerio de Energía y Minas (MEM). A través de su departamento de comunicaciones emitió recientemente un aviso, en donde aclaraba sobre la situación que en estos momentos envuelve la posible explotación de una de las lomas de la Cordillera Septentrional.

Nos tranquiliza saber, que en esa cordillera no se han producido hallazgos de importancia ni existe ningún plan de intervención o explotación alguna en ese importante territorio del país.

De acuerdo a lo establecido por el MEM, en dicho proyecto que está ubicado entre las provincias Santiago y Puerto Plata, los estudios establecen que allí no se ha producido nada que revista importancia, al contrario, en el citado lugar lo que más bien se llevó a cabo, fue una fase exploratoria, en donde además, es justo decir, que dicho ministerio y por lo tanto, “en lo referente a esa concesión de exploración otorgada en julio de 2024, la presente administración actualmente no tiene planes de favorecer la explotación minera en esa zona del país”, ¡Bien por las actuales autoridades del MEM!.

Somos de creencia que lo dicho por el citado ministerio constituye un aliento de esperanza, el cual debe de ser replicado con otras posibles explotaciones que a lo mejor grupos empresariales con capital tanto nacional como internacional bien pudieran tener en agenda, pues dicha concepción fue emitida en la administración pasada y las actuales la han rechazado, con lo que sus incumbentes se anotan un punto favorable por parte de los llamados sectores pensantes nacionales.

Precisa que en lo referente a esa concesión de exploración otorgada en julio de 2024, la presente administración actualmente no tiene planes de favorecer la explotación minera en esa zona del país, ósea, que los grupos ambientalistas tienen ahí en la nota, la información precisa de que todo lo que han estado promoviendo acciones contra la supuesta explotación minera, pueden reconsiderar sus diversas posturas, y entendemos, estos deben acercarse a dicho ministerio para tener las informaciones científicas y precisas sobre el tema en cuestión.

En su comunicado, explicaron las autoridades pertinentes, que para dar paso a cualquier tipo de exploración minera, se llevan a cabo una serie de práctica técnica, con carácter científico, orientada para “conocer la presencia, características y potencial de los recursos minerales en un territorio determinado. Estas actividades no implican explotación ni autorizan la extracción comercial de minerales”, dice la nota.

Creemos que para una mayor edificación, es preciso decir, que fue durante el mes de octubre del pasado año, cuando en la Cordillera Septentrional se llevaron a cabo pruebas geofísicas aerotransportadas, en donde y según los informes rendidos a las autoridades de minería, los resultados no fueron satisfactorios para identificar yacimientos de interés económico, por lo que no se ha avanzado hacia ninguna fase de desarrollo o explotación y en ese sentido, tanto la sociedad dominicana como los grupos ambientalistas debemos estar tranquilo.