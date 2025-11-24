El hoyo negro del 4%: Así se despilfarra el futuro de la educación dominicana

Creado: Actualizado:

La histórica asignación del 4% del PIB para la educación se vendió como la gran solución para las aulas. Sin embargo, lejos de materializarse la revolución educativa, miles de millones de pesos se esfuman en un hoyo negro de opacidad, contratos sospechosos y un despilfarro que hunde al sistema en la misma crisis que prometía resolver.

A pesar de que aumentarle el presupuesto al Ministerio de Educación de un golpe no era bien visto por algunos estadistas, sin embargo, parecía ser una solución a décadas de problemas en la educación donde el personal docente se repartía entre tres tandas (mañana, tarde y noche) para acumular un salario mejor, como también, la sobre población escolar no ayudaba con la calidad académica y las horas necesarias para desarrollar el currículo escolar. Quienes se oponían decían que ejecutar ese presupuesto de golpe no era lo correcto, más bien que se podía ir aumentando progresivamente bajo un plan que permitiera una mejor inversión de los recursos.

Sin embargo, mientras se hizo una oferta en la campaña del 2012 de Danilo Medina ofreciendo la Jornada Extendida y la construcción de aulas, antes de la fecha a las elecciones, ya el gobierno de turno de Leonel Fernández empezaba a hacer pilotos de Jornada Extendida en escuelas, la revisión curricular y sentar las bases para lo que se avecinaba.

HABÍA UN PLAN: La construcción de nuevas aulas permitiría que bajara la sobrepoblación de estudiantes y aumentar la cobertura, las escuelas podían pasar de 4 a 8 horas de clases diarias, lo que generaría espacio suficiente para desarrollar los contenidos educativos y el estudiantado podía contar con desayuno, comida y merienda, así como también, más tiempo para el deporte y las artes. Por ende, el personal docente de aulas trabajarían en un solo recinto, mejorándoles así la calidad de vida, la cual, también se reflejaría en mayor tiempo para capacitaciones, mejor planificación, etc.

Como todo plan, aparecen obstáculos, uno de ellos, la falta de disposición de terrenos en las zonas más pobladas, que ha dificultado que en ciertos barrios muy poblados la capacidad colapse y la jornada extendida no pueda llevarse a cabo todavía, entre decenas de problemas, con solución, algunas superadas y otras que hoy están en el saco de las incapacidades de este Gobierno.

Independientemente de que la educación al igual que la salud tiene un mercado y genera negocios, no quita que ante todo se guarde un cierto grado de sensatez, sensibilidad y ética, sin embargo, cada vez es más evidente que la avaricia, las malas prácticas se insertan y se mantienen en el Sistema Educativo, sobre todo desde que el PRM entrara como buitres al MINERD.

Luego de tanto escándalo generado por Ángel Hernández, entendí que sería un alivio la designación del actual ministro Luis Miguel de Champs; un joven político con un futuro muy bueno, sin aparente complejo social y con una mentalidad distinta. Pero, lamentablemente el sistema sigue con los mismos vicios de su antecesor.

El dinero del 4% despilfarrado en temas que llaman a la suspicacia: Desde un proyecto de conectividad escolar que viola la Ley de Compras y Contrataciones porque además del servicio de internet, abarca la compra e instalación de equipos tecnológicos que ameritan licitación, y ya se han pagado grado a grado unos 12 mil millones, también se han inventado un seguro de siniestros para estudiantes, basado sólo en la búsqueda de cómo inventar exprimiendo el 4% y ahí se están yendo unos mil millones aproximadamente. La cantidad de inmuebles en alquiler, no tienen madre, se ha incrementado exorbitantemente y para colmo de males el año paso el ministro saliente hizo una licitación de vehículos, muchos de ellos desaparecidos y ahora el nuevo ministro autorizó el alquiler de vehículos para el uso de empleados.

Se suman al hoyo negro del 4% las diferentes ONG que se han lucrado con contratos que rondan por los 18 mil millones de pesos. Este monto principalmente operado por el PNUD al principio de esta gestión de gobierno en el año 2020.

Otro desastre ha sido la readecuación del Currículo que encontraron cuando llegaron, que reagrupa las siete Competencias Fundamentales en tres, que ha llenado de confusión a la clase docente. Mientras todo esto sucede, no se sabe qué es pero, el despilfarro o la inoperancia, porque el grado de dilectancia en los procesos administrativos y de compras, es grave, lo que genera que las escuelas se queden sin insumos (materiales, butacas, laboratorios, inversores, etc.) y que las solicitudes desde los centros educativos se acumulen por pilas.

Otro punto preocupante de este hoyo negro es que desde la época de Fulcar, es decir, 2020 hasta la fecha, la nómina docente está enorme, pasó de 102,507 docentes a 137,904 docentes en 2024 -según datos publicados por el MINERD- pero bajo el esquema de que bajó el estándar de las pruebas de docentes. No concuerda la relación entre cantidad de escuelas nuevas, cantidad de nuevos docentes y cantidad de docentes jubilados. Y lo más peligroso de esta parte es que la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), cobra un porcentaje por cada docente activo -767.94 millones de pesos en 2024 según datos publicados por el MINERD- lo que implica que está muy pero muy difícil que se haga un ejercicio sensato respecto al personal docente necesario, sin dejar de mencionar, que se ha incrementado en algunos Distritos el traslado de docentes de aulas por cuña política, dejando la escuela con el personal incompleto.

¡CUANTA DESESPERANZA! Un verdadero hoyo negro.