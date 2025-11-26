El uso impropio del concepto de ciencia

Creado: Actualizado:

Recientemente, vimos una publicación en este mismo diario, cuyo título decía: “La ciencia respalda que la orientación sexual se origina en el cerebro”.

Este tipo de afirmación me recuerda que, siendo estudiante en Chile, una mañana el diario de mayor prestigio me provocó risa con el titular: “El universo es curvo y limitado”. Me reí, porque la pregunta inmediata es casi infantil: ¿Y qué dice la ciencia respecto de lo que hay más allá de esos límites?

Soy “devoto” de las ciencias, y por años fui profesor de “Método de Investigación Científica”. Mantengo gran respeto, pero también, cuidado y precaución respecto a lo que a la ciencia se le suele atribuir.

Indudablemente, la tecnología de la información, computación cuántica (IA y afines) pueden mostrarnos que determinadas conductas, formas de sentir y pensar desarrollan patrones, formaciones neuronales en nuestros sistemas cerebrales. Es maravilloso que esto se logre y podamos verlo. Pero una cosa es descubrir e identificar esos patrones o formaciones, y otra bastante distinta es que sean base para afirmar que los mismos “se originan” en el propio cerebro.

Es un hecho conocido que las experiencias de los individuos, desde su nacimiento, van conformando perfiles, conjuntos y patrones que se convierten en la estructura de su personalidad.

Y cómo también se sabe, estos patrones conductuales son aprendidos mediante las experiencias individuales y sociales a lo largo de nuestras vidas.

Obviamente, no basta con examinar el cerebro de individuos adultos vivos o fallecidos, ni observar allí formaciones o patrones, y las posibles relaciones entre unos y otros. Es igualmente mandatorio observar: si esos patrones están allí desde el vientre de la madre, y acaso estaban en los genes paternos; o en factores intrauterinos, ventrales, que operan en la formación del cerebro del feto.

Preferiblemente, desarrollar programas de investigación con rigurosas normas del método científico, para determinar origen y desarrollo de esos patrones a lo largo de todas las experiencias sociales e individuales.

El tema implícito en el supuesto descubrimiento puede ser más delicado y trascendente de lo que parecería aparentar. Especialmente en un mundo donde la moral social e individual no parecen tener en cuenta el rumbo que lleva ya nuestra civilización.

No porque las conductas individuales sean liberadas y permitidas con la mayor comprensión y tolerancia posibles, sino porque resulta sumamente delicado y peligroso decir que ni padres, ni madres, ni los grupos primarios ni la sociedad en general, ni tampoco la parafernalia informativa, y la ocasionalmente irresponsable asistencia de la inteligencia artificial, son los agentes causales principales de las conductas individuales.

Van quedando pocas cosas de las que en un mundo globalizado los actores individuales podamos sentir que somos responsables, de las que, creo, sí daremos cuenta alguna vez, porque irreflexiva e irresponsablemente las asumimos, aceptamos y compartimos.

Todo lo cual incluye una enorme masa de información y desinformación no comprobada que se esparcen sin responsabilidad, apostando sin consecuencias a la supremacía de Chat GPT, Copilot, y otros sabios “actores”.

Ni sujetos a leyes, ni paridos por vientre alguno.