Creado: Actualizado:

Impunidad y corrupción.- Cuando se escriba la historia de la lucha contra la corrupción en República Dominicana, sea desde la perspectiva de alguno de nuestros juristas, que los hay muy buenos, o desde la acuciosa academia, habrá que dedicar un capítulo completo a la estrategia utilizada por los abogados defensores de los imputados de los grandes casos que cursan en los tribunales, que en el caso particular del exprocurador Jean Alain Rodríguez, acusado de estafar al Estado con mas de seis mil millones de pesos, puede resumirse de manera simple: dilatar el conocimiento del juicio de fondo (cinco años y todavía no arranca) mediante todo tipo de artimañas, apostando a la extinción del proceso. Y en ese recorrido tortuoso y desesperante, como nos muestra Diario Libre , no se han escatimado artimañas a la hora de urdir y argumentar pretextos para lograr la posposición de las audiencias, que solo en la fase preliminar fueron aplazadas en ¡94 ocasiones!

Esos reenvíos y aplazamientos, como es lógico suponer, generan gastos tanto al tribunal como al sistema de justicia, algo que no parece preocupar a los jueces que han sido tan consecuentes con esos abogados, pero también para los procesados, a quienes sin embargo ese detalle no preocupa ya que cuentan con los recursos suficientes para comprar impunidad, porque de eso es que se trata todo. Y es que no podría escribirse la historia de la lucha contra la corrupción en este país, que apenas empieza a dar sus primeros pasos con muchísimos obstáculos y dificultades, sin hablar de la impunidad que ha sido su compañera inseparable y su mejor aliada. Esa alianza, hay que decirlo, no es fortuita ni se dio por generación espontánea, pues han sido muchas las complicidades que han tenido que fraguarse para llegar al punto en el que nos encontramos, donde la tolerancia social hacia la corrupción y los corruptos evidencian los niveles de normalización que ha alcanzado el flagelo gracias, precisamente, a esa impunidad a la que resulta tan difícil derrotar.