Incentivos fiscales para el sector agropecuario

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Los industriales reclaman que las exenciones fiscales que gozan las zonas francas y el turismo, los arrope. Algunos economistas consideran que estas liberaciones impositivas deberían tener límites y caducidad.

Nadie se ha referido al vital sector agropecuario, que luce ser la cenicienta dentro del concierto productivo y que solamente está tangencialmente protegido por las siguientes leyes: Ley 28-01 de Desarrollo Fronterizo, siempre y que la agroindustria se instale en una provincia limítrofe; Ley 8-90 de Zona Franca, si se dedicase a la agroexportación; Ley 57-07 de Incentivo al Desarrollo de Energía Renovable, cuando el agroproductor importe una bomba solar para riego, etc. y podría ampararse en la Ley Forestal 290-85, si el proyecto se dedica exclusivamente a la silvicultura.

Concretamente, la producción agrícola primaria, consistente en sembrar, cosechar y criar ganado carece de exención fiscal, particularmente de incentivos que se traduzcan en reducción de impuestos, más créditos, deducciones y trato preferencial. Prioricemos la comida.