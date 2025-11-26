Creado: Actualizado:

Indignados.- Aunque se reconoce y celebra que el PRM dé finalmente la cara a través de su presidente, el también ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza, para hablarle al país sobre la infiltración del narcotráfico en la política dominicana, de lo cual el partido de gobierno es un ejemplo dramático ya que ha sido víctima de manera recurrente de ese fenómeno, también hay que decir que es muy probable que a los ojos de la sociedad dominicana su indignación llega un poco tarde pues se dejó correr demasiado la pelota. Pero no quiero que al utilizar la palabra “víctima” se genere alguna confusión, pues ese partido siempre pudo hacer mas de lo que hizo para depurar a sus aspirantes a cargos electivos, como lo evidencian las medidas anunciadas por su presidente en su alocución al país.

Lo que no puede negarse, porque está a la vista de todos, incluidos los francotiradores de la oposición que por suerte para el gobierno fallan mas que lo que aciertan, es que ni desde el partido ni desde el gobierno se trató de proteger a ninguno de los señalados, y por eso tiene razón Paliza cuando afirma que ”la ley finalmente actúa sin pedir permiso, sin mirar colores y sin detenerse ante ningún poder”. Y aunque cierto es, repito, que el partido oficialista pudo auditar su padrón hace mucho tiempo o simplemente haberle hecho caso al rumor público en un país donde todos se conocen y cada quien sabe de cuál pie cojea su vecino, no lo es menos que todos y cada uno de los señalados enfrentan las consecuencias de sus actos ante la justicia, en este caso la de los Estados Unidos. Y eso, en los hechos, representa un claro y significativo avance institucional, simple y sencillamente porque no ocurría así antes; como también lo es que se procese por corrupción a los funcionarios que depredaron la riqueza pública, que parecía no tener dolientes. Pero eso es algo que no va a reconocer nunca la oposición, pues sería admitir su responsabilidad, autoincriminarse, y ningún político en su sano juicio afila cuchillo para su garganta.