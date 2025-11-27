Indotel salió del anonimato

Creado: Actualizado:

La llegada del Dr. Guido Gómez Mazara a la presidencia del Indotel ha significado un verdadero relanzamiento de una institución que había caído en los últimos tiempos en una especie de anonimato, de “España boba”.

El sistema de monitoreo de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), del primero de enero al 11 de noviembre del 2025, coloca al Indotel en una posición privilegiada. En ese sentido el periódico El Día daba cuenta de que 62 mil dominicanos se han inscrito en la plataforma talento digital, un programa que busca democratizar la formación tecnológica y el capital humano del país.

Hay una vieja tesis que asegura que los cargos no hacen a los hombres, sino los hombres a los cargos, y eso se puede aplicar a cabalidad en el caso de Guido, quien con su recia personalidad, capacidad gerencial, transparencia y compromiso social solo tiene un dilema: salir por la puerta grande como funcionario público.

En un acto encabezado por el presidente Abinader, el Indotel y Promipyme realizaron el programa “Feria de préstamos y becas tecnológicas”, que benefició a 630 mil microempresarios de la circunscripción 3 del D.N.