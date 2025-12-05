El informe final de Promipyme

Creado: Actualizado:

Según el informe anual, Promypime cerrará 2025 con un volumen de préstamos de RD$11,300 millones, de los cuales el 52% beneficia a mujeres emprendedoras, una tendencia positiva que habla muy bien del liderazgo microempresarial del sector femenino y del apoyo que le brinda esa institución gubernamental.

Desde la llegada del licenciado Fabricio Gómez Mazara, reconocido economistas, académico y excelente comunicador, Promipyme ha desembolsado RD$13,500 millones y este mes de diciembre colocará RD$1,450 millones en créditos productivos, de los cuales RD$950 corresponden a recursos de emergencia del Poder Ejecutivo.

Hace cierto tiempo, Fabricio tuvo la genial idea de que esa entidad era el lado oculto del crecimiento económico del país, y la verdad es que la forma equilibrada y racional en que son canalizados esos préstamos, constituyen un estímulo al desarrollo de la pequeña y mediana empresa.

Ojalá que esta reciba mayores recursos para ser manejados con la eficiencia y transparencia de su director Fabricio Gómez Mazara.