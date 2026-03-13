Inicia Feria Agropecuaria

Creado: Actualizado:

Fue inaugurada ayer tarde la Feria Agropecuaria Nacional 2026, en un acto encabezado por el ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, y los directivos del Patronato Nacional de Ganaderos, que organiza el evento. Se realiza hasta el 22 de este mes en la Ciudad Ganadera Dr. Julio Brache Arzeno, en Santo Domingo. Apoyan la feria las instituciones del sector agropecuario oficial y privadas. Esa actividad es engalanada con los mejores ejemplares de la ganadería nacional y lo mejor de la producción agrícola que tenemos en las regiones del país. La feria incluye exhibiciones de ganado bovino, de caballos de pasos finos, de ovinos y caprinos, y de todo tipo de equipos pesados, maquinarias e implementos agrícolas. En este evento de la producción agropecuaria local hay ventas de productos de origen agropecuario a precios asequibles, como yuca, plátano, auyama, papa, ñame, yautía, arroz, frutas y vegetales de invernaderos y campo abierto.

Además, hay a la venta comestibles y bebidas para los asistentes a la feria. El INESPRE lleva unos 56 productos agrícolas y pecuarios para la venta a precios competitivos. El Banco Agrícola tiene préstamos al 6% de interés anual y financiamiento del 80% para insumos. La Feria Agropecuaria tradicionalmente recibe la visita de cientos de estudiantes de las escuelas públicas y colegios privados del Gran Santo Domingo y de las ciudades cercanas a la capital y cuentan con la seguridad de las autoridades.