Institucionalidad.- Cuesta creer, y mucho mas entender, que en un país que padece un déficit agudo de institucionalidad, causa y consecuencia de casi todos nuestros males, el Congreso Nacional se permita el despropósito de aprobar una ley que obliga al Estado a pagar deudas atrasadas por miles de millones de pesos por obras públicas realizadas sin contrato, sin un solo papelito que las soporte, con lo que los políticos que allí nos representan vuelven a poner en evidencia que no se consideran dolientes ni responsables de fiscalizar el uso que se da al dinero que aportamos los contribuyentes. Algo que es necesario repetir y recordar de manera permanente, para ver si como electores dejamos de ser tan tolerantes y condescendientes con quienes defraudan nuestros votos al no representar de manera adecuada nuestros intereses.

El desaguisado, tan notorio como escandaloso, sobre todo porque viene de un Congreso dominado por un partido político que llegó al poder gracias al hartazgo de la población con la corrupción del PLD, no le dejó al presidente Luis Abinader otra alternativa que observar la ley y devolverla a la Cámara de Diputados, argumentando que no contempla el monto que desembolsará el Estado, no identifica las empresas y ciudadanos que serán beneficiadas ni de dónde saldrán los recursos conque se pagarán esas deudas atrasadas. Como el propósito que animó al CODIA a elaborar el proyecto original, que identificaba a 571 empresas y beneficiarios con pagos pendientes por obras públicas realizadas sin contrato, muchas de las cuales hace ya treinta años, sigue siendo válido, uno esperaría que los legisladores hagan los ajustes que les exige el Poder Ejecutivo. Todavía están a tiempo de comportarse como si les importara el destino y uso que se le da al dinero público, pero sobre todo de demostrar que como legisladores se consideran garantes de la institucionalidad que nos permitirá salir del atraso en que estamos empantanados y ser un país más próspero y mejor organizado.