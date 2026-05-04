El interés por mora en las contrataciones públicas un número que nadie conoce

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Imagine que la ley le exige consignar un valor en un documento oficial —con efectos jurídicos y financieros—, pero no le dice cuál es ese valor. No hay tabla, no hay resolución, no hay circular. Solo una obligación clara y vigente. Esa es, hoy, la realidad de las unidades operativas de compras y contrataciones del Estado Dominicano.

El numeral 20 del artículo 97 de la Ley 47-25 no deja margen de discrecionalidad: todo pliego de condiciones debe incluir el interés por mora en el pago a contratistas. Se trata de un contenido mínimo obligatorio. No es una recomendación técnica ni una cláusula accesoria. Es un mandato legal vigente desde el 28 de enero de 2026.

La lógica detrás de esta disposición es incuestionable. El artículo 148 de la misma ley establece un plazo máximo de 30 días para que el Estado realice el pago al proveedor, una vez cumplidas las condiciones contractuales. Vencido ese plazo, se generan intereses por mora. Si la demora se extiende por más de tres meses, el contratista puede suspender la ejecución del contrato; si supera los cinco meses, puede solicitar la rescisión y exigir indemnización por daños y perjuicios.

Estamos, por tanto, ante un esquema normativo que busca corregir una práctica histórica: la morosidad estatal. La ley protege al proveedor frente al incumplimiento del Estado. Pero esa protección, para ser operativa, requiere un elemento esencial: un porcentaje.

Y ese porcentaje, sencillamente, no existe.

A la fecha, no se ha emitido una resolución por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas que fije la tasa aplicable. Tampoco hay reglamento especial, ni lineamientos del Ministerio de Hacienda, ni referencia normativa de la Contraloria Genral de la Republica o de la Tesoreria Naciona, que permita determinar, con carácter oficial, cuál debe ser el interés por mora a consignar en los pliegos.

El resultado es una disfunción jurídica evidente: una obligación legal concreta, inmediata y exigible, sin un parámetro normativo que permita cumplirla adecuadamente.

Frente a este vacío, las respuestas institucionales han sido —en el mejor de los casos— improvisadas. Algunas entidades optan por dejar el numeral en blanco, bajo la expectativa de una futura regulación.

La ausencia del porcentaje no elimina la obligación de incluirlo. El pliego queda expuesto a observaciones, nulidades potenciales y, sobre todo, a responsabilidad administrativa.

Porque cuando los órganos de control —como la Cámara de Cuentas de la República Dominicana— auditen estos procesos, no evaluarán la dificultad práctica de la implementación. Evaluarán el cumplimiento de la ley. Y la ley es clara: el pliego debe contener ese elemento.

No se trata de una interpretación discutible. Se trata de un incumplimiento objetivo.

En este contexto, la verdadera discusión no es si las instituciones pueden esperar a que se emita un reglamento o a que el sistema electrónico esté plenamente adaptado. La pregunta de fondo es otra: ¿cómo se gestiona el riesgo cuando el legislador impone una obligación sin proveer las herramientas para cumplirla?

La respuesta, desde el Derecho Administrativo, tampoco es cómoda. La Administración no puede dejar de cumplir la ley por ausencia de regulación. Pero tampoco puede crear, discrecionalmente, elementos que impactan derechos económicos de terceros sin una base normativa clara.

Estamos, en consecuencia, ante una zona gris que compromete la seguridad jurídica del sistema de contrataciones públicas. Y mientras ese vacío persista, la pregunta inevitable sigue sobre la mesa: ¿cuántos pliegos se han emitido desde enero sin ese porcentaje —o con uno jurídicamente cuestionable— y quién asumirá la responsabilidad cuando esos expedientes sean revisados?

Porque en materia de contratación pública, el tiempo no corrige las omisiones. Las documenta. Y eventualmente, las sanciona.