La intríngulis tarifaria norteamericana

El tema tarifario despierta e incita a la controversia. Sin embargo, es mi sentir profesional que debemos analizarlo fuera de la pasión política y la estigmatización que ello concita.

Como puntal de referencia, podríamos analizarlo desde su aplicación reciente en la economía norteamericana, logrando así, entenderlo mejor. Veamos:

1- ¿Fue La Federal Reserve Board(la responsable de la política monetaria en los EUA) “engañada” por sus convicciones sobre la “tarifflación”?

Durante todo el año 2025, los funcionarios de la FRB trataron los aranceles del presidente Trump como una amenaza inflacionaria, un shock de oferta que corría el riesgo de elevar los precios y complicar el esfuerzo de esta por devolver la inflación a su objetivo. Cuando la administración TRUMP anunció amplios gravámenes sobre bienes extranjeros, el instinto de la FRB fue la cautela:

No recortar las tasas demasiado rápido, vigilar las presiones de precios relacionadas con los aranceles, mantener la política lo suficientemente estricta para protegerse contra un posible repunte inflacionario, etc, etc.

Jerome Powell, presidente de la FRB, llegó a declarar en octubre que: “Los aranceles más altos están elevando los precios en algunas categorías de bienes, lo que resulta en una inflación general más alta”.

En julio había sido aún más explícito: “En efecto nos detuvimos cuando vimos el tamaño de los aranceles, de hí que, prácticamente todas las previsiones de inflación para Estados Unidos aumentaron de manera significativa como consecuencia de los aranceles.”

NOTA: Era un razonamiento que sonaba prudente. Pero nuevas investigaciones económicas demostraron que era exactamente al revés.

2-Los aranceles son desinflacionarios

El Banco de la Reserva Federal de San Francisco publicó un amplio estudio histórico sobre la política arancelaria que abarca 150 años. El hallazgo es contundente: los aumentos de aranceles van seguidos de menor inflación y mayor desempleo, no lo contrario.

NOTA: Número total: 12 Bancos regionales.

a)-Fundación: Fueron creados en 1913 con la Ley de la Reserva Federal.

b)-Función: Implementan la política monetaria definida por el Comité Federal de Mercado Abierto y supervisan bancos comerciales en sus distritos.

c)-Sede central: El sistema tiene su sede en el Edificio Eccles en Washington D.C., donde opera la Junta de Gobernadores.

De ahí que, un aumento típico de aranceles de gran magnitud—aproximadamente cuatro puntos porcentuales en la tasa arancelaria promedio—aparece en los registros históricos anteriores a la Segunda Guerra Mundial asociado con alrededor de dos puntos porcentuales menos de inflación y un punto porcentual más de desempleo.

Esto significa que la Fed en 2025 enfrentó un shock arancelario que ya estaba reduciendo la inflación y aumentando el desempleo, pero respondió manteniendo la política más estricta de lo necesario. El resultado fue doble: los aranceles presionando hacia abajo el empleo y los precios, también presionando hacia abajo por miedo a una inflación que nunca llegó.

3-Cómo los aranceles reducen la inflación sin dañar la economía

El estudio de la Fed de San Francisco deja un enigma: ¿Por qué los aranceles afectan a la economía de manera contraria a lo que la intuición nos llevaría a esperar o pensar?

NOTA: Los investigadores sugieren que podría tratarse de destrucción de la demanda: Los aranceles asustan a los inversionistas, endurecen las condiciones financieras y reducen la inversión y el gasto. Pero existe otra interpretación más convincente: los aranceles provocan un cambio estructural en la forma de producir.

4-El equilibrio de bajos salarios y baja productividad

Durante décadas, con aranceles bajos y fronteras abiertas, las empresas estadounidenses compitieron manteniendo salarios deprimidos, escatimando en inversión de capital y contratando trabajadores poco calificados. Era un modelo de alta ocupación en números brutos, pero con empleos precarios y mal remunerados.

5-El cambio estructural hacia mayor productividad

Un aumento general de aranceles cambia tres cosas:

a)-Disminuye la presión de costos extranjeros.

b)-Aumenta el poder de negociación de los trabajadores.

c)-La mano de obra barata se vuelve relativamente más cara frente al capital, incentivando la inversión en maquinaria, capacitación y tecnología.

Poe ende, combinado con restricciones migratorias, incentivos fiscales al capital y presión por tasas de interés más bajas, el resultado es que las empresas dejan de depender de empleos de baja productividad y comienzan a invertir en productividad y mejores salarios.

6-Por qué bajan los precios

Aunque la teoría estándar dice que los aranceles elevan costos, la evidencia histórica muestra lo contrario: la productividad por trabajador aumenta más que los salarios, lo que reduce los costos laborales unitarios. En mercados competitivos, esas reducciones de costos se traducen en precios más bajos o en una transmisión mucho más débil de los aranceles a los consumidores.

COROLARIO:

Historia de destrucción de demanda: los aranceles reducen la confianza y el gasto, generando desempleo y menor inflación.

Historia del lado de la oferta: los aranceles, junto con restricciones migratorias y políticas de capital, hacen inviable el modelo de bajos salarios y baja productividad. Las empresas invierten en capital, reorganizan procesos y elevan la productividad.

Ambas interpretaciones encajan en los datos, pero la segunda explica mejor la mezcla de políticas aplicada en 2025 y los resultados de largo plazo: menos empleos precarios, salarios reales más altos y una trayectoria de precios más moderada.

7-Perspectiva Keynesiana

Desde la óptica keynesiana, los aranceles deberían ser entendidos como un shock que reduce la demanda agregada.

Al encarecer las importaciones y generar incertidumbre, se contrae el gasto privado y la inversión, lo que eleva el desempleo. Para evitar una recesión más profunda, la receta sería política monetaria expansiva (recortes de tasas más agresivos) y, en paralelo, política fiscal activa que impulse el consumo y la inversión pública. En este marco, la Fed habría cometido un error al mantener la cautela, pues reforzó la contracción en lugar de compensarla. ¿HOLA RD?

8-Perspectiva Libertaria Actual

La visión libertaria contemporánea, en cambio, tiende a ver los aranceles como una distorsión del libre mercado. Desde esta escuela, cualquier intervención que limite el comercio internacional reduce la eficiencia y frena la innovación. Sin embargo, algunos libertarios modernos reconocen que, en ciertos contextos, los aranceles pueden forzar una reorganización productiva interna:

Menos empleos de baja productividad y más inversión en capital y tecnología. Aun así, la conclusión libertaria sería que el ajuste debería provenir del mercado mismo, sin intervención estatal adicional, y que la Fed debió mantenerse neutral en lugar de reforzar el shock con políticas restrictivas.

Conclusión

La “intríngulis tarifaria” norteamericana revela un error de diagnóstico de la Fed en 2025: trató los aranceles como inflacionarios cuando en realidad eran desinflacionarios. Más aún, los aranceles no solo afectan la demanda, sino que pueden reestructurar la oferta, empujando la economía hacia mayor productividad y mejores salarios.

El reto ahora es si la Reserva Federal será capaz de actualizar su visión y ajustar su política para acompañar este cambio estructural, en lugar de frenarlo.

Ambas visiones coinciden en que la respuesta de la Fed fue equivocada, pero divergen en la solución:

Keynesianos: más intervención, más gasto público y tasas más bajas para sostener la demanda.

Libertarios: menos intervención, dejar que el mercado se reorganice hacia mayor productividad y salarios reales.

La intríngulis tarifaria, entonces, no solo expone un error técnico de política monetaria, sino también un choque ideológico entre dos formas de entender la economía: una que confía en la acción estatal para suavizar los ciclos y otra que apuesta por la disciplina del mercado para corregir desequilibrios.

El reto ahora es si la Reserva Federal será capaz de actualizar su visión y ajustar su política para acompañar este cambio estructural, en lugar de frenarlo. Finalmente, los Keynesianos ven los aranceles como un golpe a la demanda que exige más intervención estatal. Los Libertarios los ven como un catalizador de reorganización productiva, donde el mercado corrige y eleva la productividad. AL CIERRE LES DEJO ESTA “TABLITA”:

Comparación Teórica de los Aranceles

Aspecto

Perspectiva Keynesiana

Perspectiva Libertaria Actual

Naturaleza del shock arancelario

Se interpreta como un shock negativo de demanda agregada: reduce gasto e inversión.

Se interpreta como una distorsión del libre mercado, pero que puede forzar un cambio productivo.

Efecto esperado en inflación

Menor demanda → menor inflación. La política debe compensar con estímulos.

Mayor productividad → menores costos unitarios → desinflación estructural.

Efecto esperado en empleo

Aumento del desempleo por caída de la demanda. Se requiere intervención estatal para sostenerlo.

Desaparecen empleos de baja productividad, pero surgen otros más productivos y mejor remunerados.

Respuesta de política monetaria

Recortes agresivos de tasas para estimular consumo e inversión.

Neutralidad o mínima intervención: dejar que el mercado ajuste por sí mismo.

Respuesta de política fiscal

Gasto público expansivo para sostener la demanda y evitar recesión.

Reducción de impuestos y eliminación de trabas regulatorias para incentivar inversión privada.

Visión de largo plazo

El Estado debe suavizar los ciclos y proteger el empleo.

El mercado, al reorganizarse, eleva productividad y salarios reales sin necesidad de intervención estatal.

Crítica a la Fed en 2025

Error: reforzó la contracción en lugar de compensarla con estímulos.

Error: intervino demasiado; debió dejar que el mercado ajustara naturalmente.