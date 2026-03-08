Irán y la reconfiguración de un Nuevo Orden Mundial

Creado: Actualizado:

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán no es un episodio aislado más en la ya convulsa historia de Medio Oriente. Es, en esencia, una expresión visible de una disputa mucho más profunda: la lucha por la arquitectura del orden mundial del siglo XXI. Desde 1945, el sistema internacional ha estado estructurado en torno a la hegemonía estadounidense, primero en el contexto bipolar de la Guerra Fría y luego en el momento unipolar posterior a la caída de la Unión Soviética. Sin embargo, como toda estructura histórica de poder, ese orden atraviesa hoy tensiones estructurales. El enfrentamiento con Irán podría ser interpretado no solo como una operación militar preventiva, sino como una jugada estratégica dentro de una transición sistémica más amplia.

Halford Mackinder, en su célebre teoría del Heartland, sostenía que quien controlara Europa Oriental dominaría el “corazón continental” euroasiático, y quien controlara el Heartland dominaría la “Isla Mundo”, es decir, Eurasia y África, donde se concentra la mayor parte de la población y los recursos del planeta. Desde esta perspectiva clásica, Medio Oriente no es simplemente una región periférica: es el puente energético entre Europa y Asia, una bisagra geopolítica que conecta el corazón continental con las rutas marítimas globales. Controlar el estrecho de Ormuz —por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial— no es solo un asunto energético; es un asunto de poder estructural.

La decisión estadounidense de confrontar a Irán debe analizarse bajo esta lógica. Si Washington logra neutralizar la capacidad estratégica iraní e influir decisivamente en su orientación política, estaría consolidando su dominio indirecto sobre una de las arterias energéticas más críticas del sistema internacional. En un contexto donde China depende significativamente del petróleo de Medio Oriente, esta maniobra tendría implicaciones geoeconómicas profundas. Zbigniew Brzezinski advertía en The Grand Chessboard que el control de Eurasia es la clave para la primacía global. Desde ese prisma, Irán no es solo un actor regional problemático; es una pieza en el tablero mayor de la competencia entre grandes potencias.

Ahora bien, la pregunta inevitable es si este conflicto podría escalar hacia una confrontación global. Desde una perspectiva realista, al estilo de John Mearsheimer, las grandes potencias actúan movidas por la búsqueda de supervivencia y maximización de poder dentro de un sistema anárquico. China y Rusia no se involucrarán directamente en un conflicto que no consideren existencial. China, en particular, ha mostrado una preferencia estratégica por la paciencia histórica. Su ascenso ha sido eminentemente económico, evitando choques militares directos que puedan interrumpir su proceso de acumulación de poder. Mearsheimer sostiene que las potencias emergentes tienden a desafiar el orden existente cuando alcanzan suficiente capacidad. China aún está en esa fase de acumulación, no de confrontación abierta.

Rusia, por su parte, está concentrada en su entorno inmediato, especialmente en Ucrania, donde se juega su posición estratégica en el Heartland euroasiático. Desde la lógica de Mackinder, Moscú no puede permitirse perder influencia en su periferia inmediata mientras se distrae en otros frentes. Esto reduce la probabilidad de una guerra mundial en el corto plazo. Sin embargo, que el conflicto no escale globalmente no significa que carezca de impacto sistémico.

Si Estados Unidos logra sus objetivos estratégicos en Irán, el mensaje sería claro: la hegemonía estadounidense sigue siendo operativa y eficaz. En términos de teoría de la estabilidad hegemónica, esto prolongaría la capacidad de Washington para moldear reglas, instituciones y flujos económicos globales. El orden liberal —aunque reformado y más competitivo— podría mantenerse bajo liderazgo occidental. Pero si fracasa, el efecto podría ser el contrario: una demostración de límites estructurales al poder estadounidense, similar a lo que ocurrió tras Irak y Afganistán.

Aquí entra en juego la dimensión financiera del poder. Ray Dalio, en su análisis histórico sobre el ascenso y declive de imperios, plantea que las grandes potencias comienzan a declinar cuando pierden la capacidad de financiarse a bajo costo en su propia moneda. Estados Unidos aún goza del privilegio exorbitante del dólar como moneda de reserva mundial. Sin embargo, la acumulación de deuda pública —superior a los 38 billones de dólares— y el aumento del pago de intereses generan interrogantes sobre la sostenibilidad a largo plazo. La hegemonía no solo se sostiene con portaaviones, sino con confianza financiera.

Si el conflicto en Irán derivara en una guerra prolongada, el costo fiscal sería significativo. Durante décadas, la capacidad de Estados Unidos de monetizar su deuda ha sido un pilar de su poder. Pero el creciente interés de potencias emergentes en diversificar reservas hacia oro y monedas alternativas indica que el sistema financiero internacional podría estar entrando en una fase de transición gradual. Si el petrodólar pierde centralidad, el impacto sería estructural.

La historia muestra que los intentos de cambio de régimen rara vez producen estabilidad duradera. El derrocamiento de Mohammad Mosaddegh en 1953, con apoyo occidental, condujo indirectamente a la Revolución Islámica de 1979. Las intervenciones en Irak y Afganistán generaron vacíos de poder que alimentaron radicalismos. La pregunta clave no es solo si Estados Unidos puede intervenir en Irán, sino si puede moldear el resultado político posterior. El poder militar no siempre se traduce en orden político sostenible.

Existe también la posibilidad de que este conflicto acelere la consolidación de un mundo multipolar. China podría intensificar sus esfuerzos por fortalecer bloques alternativos —como los BRICS ampliados— y profundizar acuerdos energéticos fuera del sistema dominado por el dólar. Rusia, aunque debilitada económicamente, podría alinearse más estrechamente con Beijing. Un fracaso estadounidense en Irán sería leído como señal de declive relativo.

Desde una perspectiva histórica más amplia, estamos posiblemente ante lo que algunos teóricos llaman una “transición hegemónica”. No necesariamente una caída abrupta, sino una redistribución gradual de poder. El sistema internacional no se transforma de la noche a la mañana; lo hace a través de crisis acumulativas. Cada conflicto importante redefine percepciones de credibilidad, capacidad y límites.

Mi lectura es que el conflicto con Irán es menos sobre armas nucleares y más sobre estructura de poder global. Es una prueba de estrés para la hegemonía estadounidense en un contexto donde China asciende silenciosamente y Rusia desafía el orden en su periferia. Si Washington logra una victoria estratégica rápida y contenida, reforzará su liderazgo. Si se empantana o fracasa, podría acelerar la narrativa de declive.

En última instancia, el orden mundial del siglo XXI no será determinado únicamente por batallas militares, sino por la capacidad de las grandes potencias de sostener crecimiento, innovación tecnológica, cohesión interna y credibilidad financiera. Mackinder nos enseñó que la geografía importa. Mearsheimer nos recuerda que el poder importa. Brzezinski nos advirtió que Eurasia es el tablero central. Dalio nos señala que las finanzas son el nervio del poder imperial.

Irán, en este momento, es el punto donde todas esas dimensiones convergen. Lo que ocurra allí no será solo una disputa regional; será un capítulo decisivo en la definición del equilibrio global de poder. El mundo no está necesariamente al borde de una Tercera Guerra Mundial, pero sí ante una posible reconfiguración histórica del sistema internacional.

La pregunta no es si el orden mundial cambiará. La pregunta es quién escribirá sus nuevas reglas.