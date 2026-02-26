¡La izquierda está viva!

Creado: Actualizado:

Grupos liberales o progresistas, encabezados por la gente del sindicalista Juan Hubieres, el PCT, Frente Amplio y movimientos populares y sociales realizaron el domingo pasado primero en la plazoleta La Trinitaria y luego frente al Altar de la Patria, la más contundente y concurrida manifestación de los últimos tiempos en defensa de la soberanía nacional y el medio ambiente.

Consignas anti-imperialistas fueron enarboladas durante todo el recorrido que realizó por la calle José Reyes, y confesamos que la nostalgia de viejos tiempos revolucionarios arropó mi naturaleza.

¡Qué bueno que la izquierda dominicana comienza a despertar en un momento donde la agresión y la injerencia extranjera son el pan nuestro de cada día!!