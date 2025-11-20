Jochi Gómez: audiencia preliminar

Creado: Actualizado:

La acusación de terrorismo contra Jochi Gómez y el propio Hugo Beras luce desproporcionada y tenemos la esperanza de que sea rechazada por la justicia en un juicio de fondo.

Sería una maldad innecesaria y hasta un ensañamiento aplicarle a un joven como Jochi Gómez, quien todos reconocemos su ingeniosa inteligencia, una infracción que lo condenaría por el resto de su vida.

Con estas observaciones no estamos ni remotamente estimulando la impunidad o las llamadas vacas sagradas, pero como dice el refrán: “Hoy por ti y mañana por mi.”

Asistimos este lunes 17 a la audiencia preliminar del citado caso en un acto de sincera solidaridad con el hijo del colega y amigo don Guillermo Gómez y de su estoica madre doña Asunción Canaán de Gómez. Agradecemos las atenciones del Dr. Carlos Balcácer, maestro y decano del Derecho Penal.