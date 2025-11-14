Jornada gloriosa Efemérides Patrias

Creado: Actualizado:

En una verdadera jornada épica y gloriosa la CPEP se convirtió en el epicentro de una serie de actos y conmemoraciones que culminaron con el traslado al Palacio Nacional de los restos del luchador antitrujillista Juancito Rodríguez, donde el presidente Luis Abinader pronunció una especie de panegírico póstumo, y en el Panteón Nacional donde se enarboló el valor patriótico de este insigne revolucionario.

Igualmente, como parte de los señalados actos el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, pronunció en el municipio de San Cristóbal una emblemática alocución, con motivo del aniversario de la proclamación de la Constitución dominicana.

En días previos la CPEP conmemoró el 175 aniversario del nacimiento de la extinta educadora y poetisa Salomé Ureña, el 180 aniversario de la batalla de Beller y en el Seibo la batalla de Palo Hincado. En definitiva, fue una jornada gloriosa que merece ser reconocida, y que incluyó también el encuentro con el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, quien informó la insertacion de los signos patrios en la nueva cédula.