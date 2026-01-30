Una jornada técnica cacao

Creado: Actualizado:

El Departamento de Cacao del Ministerio de Agricultura realizó una importante jornada técnica en una plantación joven de cacao injerto, con el director de esa unidad a la cabeza, ingeniero agrónomo Jaime Hinojosa Gómez, asistido por Osterman Ramírez y otros técnicos expertos en el tema de larga experiencia. A la jornada asistió, además, el ingeniero Yony Molina, en representación del director ejecutivo de la Comisión Nacional de Cacao, Víctor Hidalgo. Hinojosa Gómez convocó a más de 22 técnicos de varias zonas cacaoteras del Departamento de Cacao, para que participaran en la jornada técnica en una pequeña plantación de cacao de 44 tareas, ubicada en el proyecto San Ramón, en Guanuma, propiedad de este servidor. Los técnicos recibieron nuevos conocimientos de los expertos con mayor experiencias en el cultivo de cacao, intercambiaron ideas, tuvieron la oportunidad de preguntar y de contar parte de su aprendizaje en la jornada técnica de un día, la cual se inició a eso de las 9:00 de la mañana y concluyó alrededor de las 4:00 de la tarde. Entre los técnicos presentes en la jornada figuran Visamel Jiménez, Moisés Fernández, José Corporán, Jacobo Toribio, Bernardo Peguero, Rafael Quezada, Iluminada López, Francisco Martínez, Emilio de la Cruz, Emnauel Mancebo, Rafael González, Samuel Nicolás, Luis Valdez, Carlos Luis Peña y Teidi Espinal. Varios de ellos contaron que agregaron a su saber nuevos conocimientos sobre la identificación de clones con parecidos, que hay que tener la experiencia para no confundirlos.