José Monegro va bien

M e alegra saber que va muy bien el montaje de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

José Monegro se mantiene en sesión permanente con su equipo y hasta el momento va bien.

Sin embargo, es bueno saber que montar un evento de ese nivel no es una tarea fácil.

1- Está el tema de las obras que deben estar a tiempo.

Sería prudente comenzar a pasar balance sobre el ritmo de esas instalaciones.

2- El hospedaje de las delegaciones.

3- El transporte.

4- La preparación de los atletas.

5- Ceremonias de apertura y Clausura.

6- Promoción del evento, entre otros muchos aspectos claves.

Publicidad y mercadeo

Ese renglón es muy importante y debe ser atacado desde ahora.

En el 2026 hay al menos 10 eventos de gran nivel.

Visto así, tenemos que poner a la gente en Centroamericanos y del Caribe desde ahora. Creo que el plan agresivo debería arrancar desde el primero de febrero.

