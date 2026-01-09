Impacto deportivo
José Monegro va bien
M e alegra saber que va muy bien el montaje de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
José Monegro se mantiene en sesión permanente con su equipo y hasta el momento va bien.
Sin embargo, es bueno saber que montar un evento de ese nivel no es una tarea fácil.
1- Está el tema de las obras que deben estar a tiempo.
Sería prudente comenzar a pasar balance sobre el ritmo de esas instalaciones.
2- El hospedaje de las delegaciones.
3- El transporte.
4- La preparación de los atletas.
5- Ceremonias de apertura y Clausura.
6- Promoción del evento, entre otros muchos aspectos claves.
Publicidad y mercadeo
Ese renglón es muy importante y debe ser atacado desde ahora.
En el 2026 hay al menos 10 eventos de gran nivel.
Visto así, tenemos que poner a la gente en Centroamericanos y del Caribe desde ahora. Creo que el plan agresivo debería arrancar desde el primero de febrero.
Franklin Mirabal